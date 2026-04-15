Сочные мясные гнезда с ананасами под сырной шубой: как приготовить
Сочетание мяса с ананасами давно стало классикой для тех, кто любит контрастные вкусы. Сочный фарш, сладкая нотка фруктов и нежная сырная корочка создают гармоничный и насыщенный результат. Такое блюдо выглядит эффектно и прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. К тому же готовится оно довольно просто и не требует сложных ингредиентов.
Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш (свинина или курятина) – 500 г
- лук – 1 крупный шт.
- ананасы консервированные – 200 г
- твердый сыр – 150 г
- майонез или сметана – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Добавить к фаршу натертый или измельченный лук, посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать до однородности.
2. Сформировать из фарша шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.
3. Сделать в каждом шарике углубление (гнездо) с помощью ложки.
4. Смазать середину гнезд майонезом или сметаной, чтобы начинка была более сочной.
5. Выложить ананасы в середину каждого гнезда, равномерно распределяя их.
6. Натереть сыр и смешать его с небольшим количеством майонеза или сметаны, чтобы образовалась мягкая масса.
7. Выложить сырную смесь сверху в виде "шапочки" на каждое гнездо.
8. Выпекать при температуре 180°C примерно 20 минут до готовности и румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: