Сочетание мяса с ананасами давно стало классикой для тех, кто любит контрастные вкусы. Сочный фарш, сладкая нотка фруктов и нежная сырная корочка создают гармоничный и насыщенный результат. Такое блюдо выглядит эффектно и прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. К тому же готовится оно довольно просто и не требует сложных ингредиентов.

Идея приготовления сочных мясных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.

Ингредиенты:

фарш (свинина или курятина) – 500 г

лук – 1 крупный шт.

ананасы консервированные – 200 г

твердый сыр – 150 г

майонез или сметана – 2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Добавить к фаршу натертый или измельченный лук, посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать до однородности.

2. Сформировать из фарша шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

3. Сделать в каждом шарике углубление (гнездо) с помощью ложки.

4. Смазать середину гнезд майонезом или сметаной, чтобы начинка была более сочной.

5. Выложить ананасы в середину каждого гнезда, равномерно распределяя их.

6. Натереть сыр и смешать его с небольшим количеством майонеза или сметаны, чтобы образовалась мягкая масса.

7. Выложить сырную смесь сверху в виде "шапочки" на каждое гнездо.

8. Выпекать при температуре 180°C примерно 20 минут до готовности и румяной корочки.

