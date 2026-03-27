Сочные мясные корзинки с грибной начинкой и сыром: как приготовить вкусное и сытное блюдо
Если у вас есть немного фарша – приготовьте сочные мясные корзинки. Они запекаются в духовке, поэтому получатся совсем нежирные. Для начинки прекрасно подойдут грибы и сыр.
Идея приготовления куриных корзиночек с начинкой в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- яйца- 1 шт.
- специи
- панировочные сухари – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 1 шт.
- грибы – 300 г
- крем-сыр – 2 ст.л.
- соль
- панировочные сухари – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для начала обжарить лук с грибами до готовности.
2. Добавить крем сыр и соль и все хорошо перемешать.
3. Далее к куриному фаршу добавить лук, яйцо, соль, специи и панировочные сухари.
4. Все хорошо перемешать.
5. Сформировать небольшие шарики, сделать в них углубления.
6. Выложить начинку.
7. Поставить в духовку на 20 минут, посыпать сыром и запекать до зарумянивания.
