Если у вас есть немного фарша – приготовьте сочные мясные корзинки. Они запекаются в духовке, поэтому получатся совсем нежирные. Для начинки прекрасно подойдут грибы и сыр.

Идея приготовления куриных корзиночек с начинкой в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

яйца- 1 шт.

специи

панировочные сухари – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

лук – 1 шт.

грибы – 300 г

крем-сыр – 2 ст.л.

соль

панировочные сухари – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для начала обжарить лук с грибами до готовности.

2. Добавить крем сыр и соль и все хорошо перемешать.

3. Далее к куриному фаршу добавить лук, яйцо, соль, специи и панировочные сухари.

4. Все хорошо перемешать.

5. Сформировать небольшие шарики, сделать в них углубления.

6. Выложить начинку.

7. Поставить в духовку на 20 минут, посыпать сыром и запекать до зарумянивания.

