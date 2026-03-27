Сочные мясные корзинки с грибной начинкой и сыром: как приготовить вкусное и сытное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Если у вас есть немного фарша – приготовьте сочные мясные корзинки. Они запекаются в духовке, поэтому получатся совсем нежирные. Для начинки прекрасно подойдут грибы и сыр.

Идея приготовления куриных корзиночек с начинкой в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца- 1 шт.
  • специи
  • панировочные сухари – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 1 шт.
  • грибы – 300 г
  • крем-сыр – 2 ст.л.
  • соль
  • панировочные сухари – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для начала обжарить лук с грибами до готовности.

2. Добавить крем сыр и соль и все хорошо перемешать.

3. Далее к куриному фаршу добавить лук, яйцо, соль, специи и панировочные сухари.

4. Все хорошо перемешать.

5. Сформировать небольшие шарики, сделать в них углубления.

6. Выложить начинку.

7. Поставить в духовку на 20 минут, посыпать сыром и запекать до зарумянивания.

