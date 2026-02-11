Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре
Крученики – традиционное украинское блюдо из мяса. Внутри добавляют разнообразные варианты начнок из грибов, овощей или даже сала. Крученики очень вкусно подать на обед с картофельным пюре.
Идея приготовления сочных домашних кручеников к картофелю на обед опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. свинины (вырезка)
- 1 лук
- 1 морковь
- 150 г грибов (белые, можно шампиньоны)
- соль, перец, паприка и зелень по вкусу
- намазка из сала для смазки 4 ст л
- масло для жарки
- шпажки или зубочистки для закалывания внутри крученика
- вода 400 мл.
- 2 ст.л. муки
- соль, перец, зелень – по вкусу
- сметана 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо отбить, смазать намазкой и подсолить.
2. Лук, грибы и морковь нарезать.
3. Тушить на растительном масле с приправами.
4. По желанию немного добавить воды, чтобы быстрее затушивалась.
5. Зажарку закрутить в коученики и шпажками закрыть.
6. Далее обжарить их с двух сторон.
7. На сковородку добавить муку, холодную воду, сметану и специи, венчиком перемешать, нагреть и поставить крученики, протушить 30 минут под крышкой.
8. Если подлива густая, добавить еще воды.
