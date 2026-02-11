Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

Крученики – традиционное украинское блюдо из мяса. Внутри добавляют разнообразные варианты начнок из грибов, овощей или даже сала. Крученики очень вкусно подать на обед с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных домашних кручеников к картофелю на обед опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

Ингредиенты:

  • 1 кг. свинины (вырезка)
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 150 г грибов (белые, можно шампиньоны)
  • соль, перец, паприка и зелень по вкусу
  • намазка из сала для смазки 4 ст л
  • масло для жарки
  • шпажки или зубочистки для закалывания внутри крученика
  • вода 400 мл.
  • 2 ст.л. муки
  • соль, перец, зелень – по вкусу
  • сметана 3 ст.л.

Способ приготовления:

Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

1. Мясо отбить, смазать намазкой и подсолить.

2. Лук, грибы и морковь нарезать.

3. Тушить на растительном масле с приправами.

Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

4. По желанию немного добавить воды, чтобы быстрее затушивалась.

5. Зажарку закрутить в коученики и шпажками закрыть.

Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

6. Далее обжарить их с двух сторон.

7. На сковородку добавить муку, холодную воду, сметану и специи, венчиком перемешать, нагреть и поставить крученики, протушить 30 минут под крышкой.

Сочные мясные крученики для обеда: идеально к картофельному пюре

8. Если подлива густая, добавить еще воды.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты