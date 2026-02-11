Крученики – традиционное украинское блюдо из мяса. Внутри добавляют разнообразные варианты начнок из грибов, овощей или даже сала. Крученики очень вкусно подать на обед с картофельным пюре.

Идея приготовления сочных домашних кручеников к картофелю на обед опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. свинины (вырезка)

1 лук

1 морковь

150 г грибов (белые, можно шампиньоны)

соль, перец, паприка и зелень по вкусу

намазка из сала для смазки 4 ст л

масло для жарки

шпажки или зубочистки для закалывания внутри крученика

вода 400 мл.

2 ст.л. муки

соль, перец, зелень – по вкусу

сметана 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо отбить, смазать намазкой и подсолить.

2. Лук, грибы и морковь нарезать.

3. Тушить на растительном масле с приправами.

4. По желанию немного добавить воды, чтобы быстрее затушивалась.

5. Зажарку закрутить в коученики и шпажками закрыть.

6. Далее обжарить их с двух сторон.

7. На сковородку добавить муку, холодную воду, сметану и специи, венчиком перемешать, нагреть и поставить крученики, протушить 30 минут под крышкой.

8. Если подлива густая, добавить еще воды.

