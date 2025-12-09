Сочные мясные крученики с начинкой: делимся простым рецептом блюда для ужина
Мясные крученики – это блюдо и на каждый день, и для праздничного стола. Для сочности добавьте внутрь сырную начинку. Также, каждый кусочек мяса смажьте соусом.
Идея приготовления мясных кручеников с сыром на ужин опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- вяленые томаты
- бекон – 400 г
- соль, перец – по вкусу
- сметана – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- кетчуп – 1 ст.л.
- соус терияки – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать.
2. Отбить каждый кусочек с обеих сторон.
3. Посолить и поперчить.
4. Смешать сметану с горчицей.
5. Немножко посолить и перемешать.
6. Сыр нарезать на небольшие брусочки.
7. Каждый кусочек мяса смазать соусом и выложить вяленый томат и кусочек сыра.
8. Закрутить в рулетик и завернуть в бекон.
9. Выложить в форму и запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до румяности.
