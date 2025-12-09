Сочные мясные крученики с начинкой: делимся простым рецептом блюда для ужина

Мясные крученики – это блюдо и на каждый день, и для праздничного стола. Для сочности добавьте внутрь сырную начинку. Также, каждый кусочек мяса смажьте соусом.

Идея приготовления мясных кручеников с сыром на ужин опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • вяленые томаты
  • бекон – 400 г
  • соль, перец – по вкусу
  • сметана – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • кетчуп – 1 ст.л.
  • соус терияки – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать.

2. Отбить каждый кусочек с обеих сторон.

3. Посолить и поперчить.

4. Смешать сметану с горчицей.

5. Немножко посолить и перемешать.

6. Сыр нарезать на небольшие брусочки.

7. Каждый кусочек мяса смазать соусом и выложить вяленый томат и кусочек сыра.

8. Закрутить в рулетик и завернуть в бекон.

9. Выложить в форму и запекать при температуре 180 градусов 25-30 минут до румяности.

