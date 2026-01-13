Митболы из фарша – вкусное и сытное блюдо для ужина. Вы можете подать такие изделия с любым любимым гарниром – крупами, салатом. А готовятся значительно проще привычных котлет.

Идея приготовления сочных митболов на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты для митболов:

400 г фарша

3 ст.л. панировочных сухарей панко

1 яйцо

50 г сыра

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для подливки:

лук – 1 шт.

шампиньоны – 250-300 г

мука – 1-2 ст.л.

соевый соус от – 70 мл.

вода или бульон – 150 мл.

сливки – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Фарш посолить и поперчить.

2. Добавить сухари, одно яйцо и сыр натертый на мелкой терке.

3. Все вместе смешать, сформировать небольшие фрикадельки.

4. Обжарить на среднем огне на сливочном масле до готовности и золотистой корочки.

5. Обжарить сначала нарезанный мелким кубиком лук, добавить шампиньоны, обжарить все вместе до испарения влаги.

6. Добавить 1 ст.л. муки, перемешать, добавить 100-150 мл. воды или бульона, соевый соус и сливки.

7. Тушить все вместе 5 минут до легкого загустения.

8. Вернуть фрикадельки, перемешать и посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: