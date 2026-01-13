Сочные мясные митболы из фарша: идеально к любому гарниру на ужин
Митболы из фарша – вкусное и сытное блюдо для ужина. Вы можете подать такие изделия с любым любимым гарниром – крупами, салатом. А готовятся значительно проще привычных котлет.
Идея приготовления сочных митболов на ужин опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты для митболов:
- 400 г фарша
- 3 ст.л. панировочных сухарей панко
- 1 яйцо
- 50 г сыра
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для подливки:
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 250-300 г
- мука – 1-2 ст.л.
- соевый соус от – 70 мл.
- вода или бульон – 150 мл.
- сливки – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Фарш посолить и поперчить.
2. Добавить сухари, одно яйцо и сыр натертый на мелкой терке.
3. Все вместе смешать, сформировать небольшие фрикадельки.
4. Обжарить на среднем огне на сливочном масле до готовности и золотистой корочки.
5. Обжарить сначала нарезанный мелким кубиком лук, добавить шампиньоны, обжарить все вместе до испарения влаги.
6. Добавить 1 ст.л. муки, перемешать, добавить 100-150 мл. воды или бульона, соевый соус и сливки.
7. Тушить все вместе 5 минут до легкого загустения.
8. Вернуть фрикадельки, перемешать и посыпать зеленью.
