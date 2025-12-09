Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
801
Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

Митболы – отличная альтернатива котлетам. Такие изделия подойдут к любому гарниру. Также они очень сытные и не требуют длительного приготовления.

Идея приготовления сочных митболов в грибном соусе опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

Ингредиенты для митболов:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 1/2 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. панировочных сухарей
  • соль/перец, приправа к курице – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • 1 луковица
  • 350 г шампиньонов
  • 200 мл. воды
  • 1 ст.л. муки
  • 3 ст.л. сметаны
  • соль/перец, приправа к курице – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

1. Фарш отправить в миску.

2. Добавить натертый лук и чеснок, яйцо, панировочные сухари и специи.

Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

3. Перемешать и сформировать митболы.

4. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки и отставить.

Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

5. В этой же сковородке обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и жарить до испарения жидкости.

Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру

6. После этого добавить муку, воду со сметаной (предварительно соединить и хорошо перемешать) и специи.

7. Тушить до загустения и переложить митболы туда.

8. В конце посыпать все зеленью и подать с любимым гарниром. Идеально совместить с любым гарниром, а особенно с картофельным пюре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты