Митболы – отличная альтернатива котлетам. Такие изделия подойдут к любому гарниру. Также они очень сытные и не требуют длительного приготовления.

Идея приготовления сочных митболов в грибном соусе опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты для митболов:

500 г куриного фарша

1 яйцо

1/2 луковицы

2 зубчика чеснока

4 ст.л. панировочных сухарей

соль/перец, приправа к курице – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

1 луковица

350 г шампиньонов

200 мл. воды

1 ст.л. муки

3 ст.л. сметаны

соль/перец, приправа к курице – по вкусу

Способ приготовления:

1. Фарш отправить в миску.

2. Добавить натертый лук и чеснок, яйцо, панировочные сухари и специи.

3. Перемешать и сформировать митболы.

4. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки и отставить.

5. В этой же сковородке обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и жарить до испарения жидкости.

6. После этого добавить муку, воду со сметаной (предварительно соединить и хорошо перемешать) и специи.

7. Тушить до загустения и переложить митболы туда.

8. В конце посыпать все зеленью и подать с любимым гарниром. Идеально совместить с любым гарниром, а особенно с картофельным пюре.

