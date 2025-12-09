Сочные мясные митболы в грибном соусе: идеально подойдут к любому гарниру
Митболы – отличная альтернатива котлетам. Такие изделия подойдут к любому гарниру. Также они очень сытные и не требуют длительного приготовления.
Идея приготовления сочных митболов в грибном соусе опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты для митболов:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 1/2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. панировочных сухарей
- соль/перец, приправа к курице – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- 1 луковица
- 350 г шампиньонов
- 200 мл. воды
- 1 ст.л. муки
- 3 ст.л. сметаны
- соль/перец, приправа к курице – по вкусу
Способ приготовления:
1. Фарш отправить в миску.
2. Добавить натертый лук и чеснок, яйцо, панировочные сухари и специи.
3. Перемешать и сформировать митболы.
4. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки и отставить.
5. В этой же сковородке обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и жарить до испарения жидкости.
6. После этого добавить муку, воду со сметаной (предварительно соединить и хорошо перемешать) и специи.
7. Тушить до загустения и переложить митболы туда.
8. В конце посыпать все зеленью и подать с любимым гарниром. Идеально совместить с любым гарниром, а особенно с картофельным пюре.
