Сочные мясные тефтели в соусе: подойдут к любому гарниру
Если у вас в морозилке есть немного фарша – сделайте из него сочные тефтели. Блюдо готовится элементарно и прекрасно подойдет к любому гарниру.
Идея приготовления сочных мясных тефтелей из фарша опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 150 г лука
- 100 г сухого риса (отварить)
- соль, перец, паприка
- 15 г растительного масла
Ингредиенты для соуса:
- 1 ст.л. приправы 10 овощей
- 3 ст.л. сметаны
- 600 мл. воды
- 1 ст.л. муки
- соль, перец
Отдельно:
- по 1 шт. лука, моркови и перца
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала обжарьте на растительном масле 4 минуты рубленый лук и натертую морковь. Добавьте нарезанный перец и жарьте перемешивая еще 5 минут.
2. Параллельно сделайте соус: ложка муки, 3 ложки сметаны, соль, перец, паприка, вода и все вымешайте. Залейте к овощам.
3. Добавьте приправу 10 овощей.
4. Для тефтелей в тарелку бросьте фарш, рис, лук, разбейте яйцо, добавьте соль, перец – все вымешайте и вылепите влажными руками среднего размера шарики.
5. Переложите в сковородку.
6. Тушите на маленьком огне, периодически перемешивая 15 минут.
7. Для подачи присыпьте зеленью.
