Сочные мясные тефтели в соусе: подойдут к любому гарниру

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
249
Сочные мясные тефтели в соусе: подойдут к любому гарниру

Если у вас в морозилке есть немного фарша – сделайте из него сочные тефтели. Блюдо готовится элементарно и прекрасно подойдет к любому гарниру.

Идея приготовления сочных мясных тефтелей из фарша опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • 600 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 150 г лука
  • 100 г сухого риса (отварить)
  • соль, перец, паприка
  • 15 г растительного масла

Ингредиенты для соуса:

  • 1 ст.л. приправы 10 овощей
  • 3 ст.л. сметаны
  • 600 мл. воды
  • 1 ст.л. муки
  • соль, перец

Отдельно:

  • по 1 шт. лука, моркови и перца
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте на растительном масле 4 минуты рубленый лук и натертую морковь. Добавьте нарезанный перец и жарьте перемешивая еще 5 минут.

2. Параллельно сделайте соус: ложка муки, 3 ложки сметаны, соль, перец, паприка, вода и все вымешайте. Залейте к овощам.

3. Добавьте приправу 10 овощей.

4. Для тефтелей в тарелку бросьте фарш, рис, лук, разбейте яйцо, добавьте соль, перец – все вымешайте и вылепите влажными руками среднего размера шарики.

5. Переложите в сковородку.

6. Тушите на маленьком огне, периодически перемешивая 15 минут.

7. Для подачи присыпьте зеленью.

