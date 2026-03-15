Если у вас в морозилке есть немного фарша – сделайте из него сочные тефтели. Блюдо готовится элементарно и прекрасно подойдет к любому гарниру.

Идея приготовления сочных мясных тефтелей из фарша опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

600 г куриного фарша

1 яйцо

150 г лука

100 г сухого риса (отварить)

соль, перец, паприка

15 г растительного масла

Ингредиенты для соуса:

1 ст.л. приправы 10 овощей

3 ст.л. сметаны

600 мл. воды

1 ст.л. муки

соль, перец

Отдельно:

по 1 шт. лука, моркови и перца

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала обжарьте на растительном масле 4 минуты рубленый лук и натертую морковь. Добавьте нарезанный перец и жарьте перемешивая еще 5 минут.

2. Параллельно сделайте соус: ложка муки, 3 ложки сметаны, соль, перец, паприка, вода и все вымешайте. Залейте к овощам.

3. Добавьте приправу 10 овощей.

4. Для тефтелей в тарелку бросьте фарш, рис, лук, разбейте яйцо, добавьте соль, перец – все вымешайте и вылепите влажными руками среднего размера шарики.

5. Переложите в сковородку.

6. Тушите на маленьком огне, периодически перемешивая 15 минут.

7. Для подачи присыпьте зеленью.

