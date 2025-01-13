Сочные отбивные из свинины: делимся рецептом самого удачного кляра
Отбивные из свинины – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Стоит отметить, что при приготовлении отбивных важно сделать удачный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, нежных и сочных отбивных из свинины.
Ингредиенты:
- свинина – 4 куска
- вода – 250 мл.
- специи 10 овощей – 1 ст.л
- соль – 1/2 ч.л
- яйца – 3 шт.
- мука – 3 ст.л
- шампиньоны – 6 шт
- лук – 1 шт.
- специи к курице –1 ст.л
- соль по вкусу
- крем-творог – 2 ст.л
- сыр сулугуни – 200 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кусочки свинины отбить молотком. Замаринуйте (для этого соединяем воду со специями, оставляем на 1-2 часа, а лучше на ночь).
2. Для кляра: отделяем желтки от белков. Белки взбиваем с щепоткой соли в пену, затем добавляем желтки, взбиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем (если хотите более густой кляр вместо 3 ст.л муки – положите 6 ст.л).
3. Мясо обмачиваем в кляре и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистости.
4. Грибы и лук помойте и нарежьте слайсами. Обжарьте грибы с луком на горячей сковороде с добавлением специи и крема.
5. Переложите мясо в форму для запекания, выложите сверху грибы и посыпьте натертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 C духовке 20-25 минут до золотой корочки.
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