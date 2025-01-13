Сочные отбивные из свинины: делимся рецептом самого удачного кляра

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные отбивные из свинины: делимся рецептом самого удачного кляра

Отбивные из свинины – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Стоит отметить, что при приготовлении отбивных важно сделать удачный кляр. 

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Вкусные и сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, нежных и сочных отбивных из свинины. 

Рецепт отбивных

Ингредиенты

  • свинина – 4 куска
  • вода – 250 мл.
  • специи 10 овощей – 1 ст.л
  • соль – 1/2 ч.л
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 3 ст.л
  • шампиньоны – 6 шт
  • лук – 1 шт. 
  • специи к курице –1 ст.л
  • соль по вкусу
  • крем-творог – 2 ст.л
  • сыр сулугуни – 200 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кусочки свинины отбить молотком. Замаринуйте (для этого соединяем воду со специями, оставляем на 1-2 часа, а лучше на ночь). 

2. Для кляра: отделяем желтки от белков. Белки взбиваем с щепоткой соли в пену, затем добавляем желтки, взбиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем (если хотите более густой кляр вместо 3 ст.л муки – положите 6 ст.л).

Кляр для отбивных

3. Мясо обмачиваем в кляре и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистости. 

Приготовление отбивных

4. Грибы и лук помойте и нарежьте слайсами. Обжарьте грибы с луком на горячей сковороде с добавлением специи и крема.

Начинка для блюда

5. Переложите мясо в форму для запекания, выложите сверху грибы и посыпьте натертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 C духовке 20-25 минут до золотой корочки.

Готовое блюдо

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