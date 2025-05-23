Чтобы приготовить вкусные и сочные котлеты, совсем не обязательно их жарить. Изделия получатся значительно полезнее, если приготовить их на пару. Это можно сделать в мультиварке или просто в духовке.

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Идея приготовления куриных паровых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Для сочности добавьте натертую морковь, а также кабачок.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт. (или мягкая часть куриного бедра, будет вкусно, если сделать микс) ~300 г

куриное яйцо – 1 шт.

лук – 1 средний

морковь – 1 средняя

цуккини или кабачок – 1/2 среднего

специи: сладкая паприка, черный перец

Способ приготовления:

1. Для фарша филе курицы, яйцо и лук соединить в блендере, взбить до однородности.

2. Морковь и кабачок натереть на терке.

3. Добавить к фаршу вместе со специями и тщательно перемешать.

4. Влажными руками сформировать котлетки.

5. Готовить в мультиварке 25 минут (режим пароварка).

6. Если у вас нет мультиварки, взять форму для выпекания, выложить в нее котлеты, налить воду (1 см от дна), накрыть фольгой. Выпекать при 180 градусах ориентировочно 30 минут.

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