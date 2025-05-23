Сочные паровые котлеты на обед: готовятся без капли масла
Чтобы приготовить вкусные и сочные котлеты, совсем не обязательно их жарить. Изделия получатся значительно полезнее, если приготовить их на пару. Это можно сделать в мультиварке или просто в духовке.
Идея приготовления куриных паровых котлет на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Для сочности добавьте натертую морковь, а также кабачок.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт. (или мягкая часть куриного бедра, будет вкусно, если сделать микс) ~300 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- лук – 1 средний
- морковь – 1 средняя
- цуккини или кабачок – 1/2 среднего
- специи: сладкая паприка, черный перец
Способ приготовления:
1. Для фарша филе курицы, яйцо и лук соединить в блендере, взбить до однородности.
2. Морковь и кабачок натереть на терке.
3. Добавить к фаршу вместе со специями и тщательно перемешать.
4. Влажными руками сформировать котлетки.
5. Готовить в мультиварке 25 минут (режим пароварка).
6. Если у вас нет мультиварки, взять форму для выпекания, выложить в нее котлеты, налить воду (1 см от дна), накрыть фольгой. Выпекать при 180 градусах ориентировочно 30 минут.
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