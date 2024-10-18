Сочные рубленные котлеты из филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт котлет

Домашние котлеты быстрые всего получаются из куриного мяса. К тому же они практически всегда получаются очень сочными. Кулинары также советуют добавить в фарш тертые сырые овощи, сыр, грибы, эти продукты придадут мясу сочности. 

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Сочные котлеты

Эктор Хименес Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с грибной начинкой. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Лук синий – 1 шт. 
  • Панировочные сухари – 1 ст.л. 
  • Соль
  • Перец черный
  • Шампиньоны – 150 г
  • Сливки – 2 ст.л. 
  • Моцарелла — 100 г

Способ приготовления:

1. Режем мелко куриное филе, синий лук, добавляем желток, соль, перец и панировочные сухари.

Ингредиенты для блюда

2. Руками формируем котлетки и выпекаем в духовке. 

Готовый фарш

3. Грибы порежьте и обжарьте, добавьте сливки, приправы.

Грибы для приготовления начинки

4. Выложите эту смесь сверху на котлеты, посыпьте тертым сыром и запекайте в течение 10 минут до румяной корочки.

Готовые котлеты с грибами и сыром

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