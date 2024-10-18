Сочные рубленные котлеты из филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Домашние котлеты быстрые всего получаются из куриного мяса. К тому же они практически всегда получаются очень сочными. Кулинары также советуют добавить в фарш тертые сырые овощи, сыр, грибы, эти продукты придадут мясу сочности.
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Эктор Хименес Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Лук синий – 1 шт.
- Панировочные сухари – 1 ст.л.
- Соль
- Перец черный
- Шампиньоны – 150 г
- Сливки – 2 ст.л.
- Моцарелла — 100 г
Способ приготовления:
1. Режем мелко куриное филе, синий лук, добавляем желток, соль, перец и панировочные сухари.
2. Руками формируем котлетки и выпекаем в духовке.
3. Грибы порежьте и обжарьте, добавьте сливки, приправы.
4. Выложите эту смесь сверху на котлеты, посыпьте тертым сыром и запекайте в течение 10 минут до румяной корочки.
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