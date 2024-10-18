Домашние котлеты быстрые всего получаются из куриного мяса. К тому же они практически всегда получаются очень сочными. Кулинары также советуют добавить в фарш тертые сырые овощи, сыр, грибы, эти продукты придадут мясу сочности.

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Эктор Хименес Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с грибной начинкой.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Лук синий – 1 шт.

Панировочные сухари – 1 ст.л.

Соль

Перец черный

Шампиньоны – 150 г

Сливки – 2 ст.л.

Моцарелла — 100 г

Способ приготовления:

1. Режем мелко куриное филе, синий лук, добавляем желток, соль, перец и панировочные сухари.

2. Руками формируем котлетки и выпекаем в духовке.

3. Грибы порежьте и обжарьте, добавьте сливки, приправы.

4. Выложите эту смесь сверху на котлеты, посыпьте тертым сыром и запекайте в течение 10 минут до румяной корочки.

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