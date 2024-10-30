Если вы хотите очень приготовить по-настоящему вкусные, сочные котлеты из филе, попробуйте готовить их не из фарша, а просто порежьте филе кубиком. Добавьте для сочности твердый сыр, овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных рубленных котлет из филе, с твердым сыром, яйцами и специями.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Лук – 0,5 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, сыр также кубиками, мелко лук, все смешайте. Добавьте яйцо, соль, перец и муку, все перемешайте. По желанию можете добавить зелень.

2. На сковороду влейте растительное масло и выложите котлетки, жарьте с обеих сторон до золотистости.

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