Сочные рубленные котлеты: как правильно приготовить вкусное и сытное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт котлет

Если вы хотите очень приготовить по-настоящему вкусные, сочные котлеты из филе, попробуйте готовить их не из фарша, а просто порежьте филе кубиком. Добавьте для сочности твердый сыр, овощи.

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Вкусные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных рубленных котлет из филе, с твердым сыром, яйцами и специями.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Лук – 0,5 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, сыр также кубиками, мелко лук, все смешайте. Добавьте яйцо, соль, перец и муку, все перемешайте. По желанию можете добавить зелень.

Основа для котлет

2. На сковороду влейте растительное масло и выложите котлетки, жарьте с обеих сторон до золотистости.

Готовые котлеты

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