Сочные рубленые котлеты из филе: как приготовить, чтобы получилось действительно вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
927
Из куриного филе лучше всего готовить именно рубленые котлеты. Чтобы мясо не потеряло сочности, его важно не измельчать в фарш, а нарезать на кусочки.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе – 350 г
  • яйца – 1 шт.
  • помидор – 1 шт. (крупный)
  • сыр – 60 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль,специи по вкусу
  • зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать на маленькие кусочки.

2. Добавить яйцо, зелень, специи, соль, порезанный на кубики помидор.

3. Натереть на крупную терку сыр.

4. Добавить сметану и муку.

5. Тщательно перемешать и жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон на небольшом огне до готовности.

