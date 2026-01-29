Из куриного филе лучше всего готовить именно рубленые котлеты. Чтобы мясо не потеряло сочности, его важно не измельчать в фарш, а нарезать на кусочки.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Ингредиенты:

филе – 350 г

яйца – 1 шт.

помидор – 1 шт. (крупный)

сыр – 60 г

сметана – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

соль,специи по вкусу

зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать на маленькие кусочки.

2. Добавить яйцо, зелень, специи, соль, порезанный на кубики помидор.

3. Натереть на крупную терку сыр.

4. Добавить сметану и муку.

5. Тщательно перемешать и жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон на небольшом огне до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: