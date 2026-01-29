Все рецепты
Сочные рубленые котлеты из филе: как приготовить, чтобы получилось действительно вкусно
Из куриного филе лучше всего готовить именно рубленые котлеты. Чтобы мясо не потеряло сочности, его важно не измельчать в фарш, а нарезать на кусочки.
Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.
Ингредиенты:
- филе – 350 г
- яйца – 1 шт.
- помидор – 1 шт. (крупный)
- сыр – 60 г
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- соль,специи по вкусу
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порезать на маленькие кусочки.
2. Добавить яйцо, зелень, специи, соль, порезанный на кубики помидор.
3. Натереть на крупную терку сыр.
4. Добавить сметану и муку.
5. Тщательно перемешать и жарить на небольшом количестве масла с обеих сторон на небольшом огне до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: