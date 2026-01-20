Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
444
Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Для того, чтобы куриные котлеты получились сочные, не стоит измельчать филе в фарш. Мясо можно просто нарезать ножом. Также добавьте достаточно лука и сыра.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • сыр – 80 г
  • яйцо – 2 шт.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • укроп
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

1. Филе порезать небольшими кубиком.

2. Сыр натереть.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

3. Сложить в тарелку.

4. Туда же добавить зелень и мелко нарезать лук.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

5. Добавить яйца, крахмал, соль и специи.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

6. Оставить на 20 минут затем жарить с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

