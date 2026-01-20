Для того, чтобы куриные котлеты получились сочные, не стоит измельчать филе в фарш. Мясо можно просто нарезать ножом. Также добавьте достаточно лука и сыра.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

сыр – 80 г

яйцо – 2 шт.

крахмал – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

укроп

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать небольшими кубиком.

2. Сыр натереть.

3. Сложить в тарелку.

4. Туда же добавить зелень и мелко нарезать лук.

5. Добавить яйца, крахмал, соль и специи.

6. Оставить на 20 минут затем жарить с каждой стороны до золотистого цвета под крышкой.

