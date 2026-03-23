Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Именно рубленые котлеты точно не будут сухими. Мясо для такого блюда нужно нарезать ножом, что придает особый вкус и сочность. Также важную роль играют разнообразные овощи и сыр.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1/2 болгарского перца
  • 1/2 баночки кукурузы
  • 2 яйца
  • 100 г сыра
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2-3 ст.л. муки
  • специи, зелень

Способ приготовления:

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

1. Куриное филе и перец нарезать на небольшие кусочки, переложить в тарелку.

2. Добавить кукурузу (без жидкости), натертый сыр, зелень, специи, сметану, яйца и муку.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

3 Все очень хорошо перемешать.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

4. Разогреть масло.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

5. Выкладывать по столовой ложке массы и жарить котлеты под крышкой с обеих сторон до золотистости.

6. Выложить на бумажное полотенце.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим

