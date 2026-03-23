Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить, чтобы мясо не было сухим
Именно рубленые котлеты точно не будут сухими. Мясо для такого блюда нужно нарезать ножом, что придает особый вкус и сочность. Также важную роль играют разнообразные овощи и сыр.
Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1/2 болгарского перца
- 1/2 баночки кукурузы
- 2 яйца
- 100 г сыра
- 2 ст.л. сметаны
- 2-3 ст.л. муки
- специи, зелень
Способ приготовления:
1. Куриное филе и перец нарезать на небольшие кусочки, переложить в тарелку.
2. Добавить кукурузу (без жидкости), натертый сыр, зелень, специи, сметану, яйца и муку.
3 Все очень хорошо перемешать.
4. Разогреть масло.
5. Выкладывать по столовой ложке массы и жарить котлеты под крышкой с обеих сторон до золотистости.
6. Выложить на бумажное полотенце.
