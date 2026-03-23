Именно рубленые котлеты точно не будут сухими. Мясо для такого блюда нужно нарезать ножом, что придает особый вкус и сочность. Также важную роль играют разнообразные овощи и сыр.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1/2 болгарского перца

1/2 баночки кукурузы

2 яйца

100 г сыра

2 ст.л. сметаны

2-3 ст.л. муки

специи, зелень

Способ приготовления:

1. Куриное филе и перец нарезать на небольшие кусочки, переложить в тарелку.

2. Добавить кукурузу (без жидкости), натертый сыр, зелень, специи, сметану, яйца и муку.

3 Все очень хорошо перемешать.

4. Разогреть масло.

5. Выкладывать по столовой ложке массы и жарить котлеты под крышкой с обеих сторон до золотистости.

6. Выложить на бумажное полотенце.

