Все рецепты
Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить для лучшего вкуса
Для того, чтобы приготовить удачные куриные котлеты, совсем не обязательно измельчать мясо в фарш. Будет значительно вкуснее, если порезать филе на кусочки, а также добавить несколько простых компонентов для сочности блюда.
Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице фудблогера ilonaikit в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт. (500 г)
- помидор – 1 шт. (средний)
- кукуруза – 2 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- сыр натертый – 130 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать кубиком.
2. Добавить нарезанный помидор.
3. Всыпать кукурузу.
4. Добавить яйцо, муку и соль.
5. Выложить полученную массу на противень на пергамент в виде котлеток.
6. Посыпать сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
