Для того, чтобы приготовить удачные куриные котлеты, совсем не обязательно измельчать мясо в фарш. Будет значительно вкуснее, если порезать филе на кусочки, а также добавить несколько простых компонентов для сочности блюда.

Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице фудблогера ilonaikit в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт. (500 г)

помидор – 1 шт. (средний)

кукуруза – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

сыр натертый – 130 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кубиком.

2. Добавить нарезанный помидор.

3. Всыпать кукурузу.

4. Добавить яйцо, муку и соль.

5. Выложить полученную массу на противень на пергамент в виде котлеток.

6. Посыпать сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

