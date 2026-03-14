Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
777
Сочные рубленые котлеты из куриного филе: что добавить для лучшего вкуса

Для того, чтобы приготовить удачные куриные котлеты, совсем не обязательно измельчать мясо в фарш. Будет значительно вкуснее, если порезать филе на кусочки, а также добавить несколько простых компонентов для сочности блюда.

Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице фудблогера ilonaikit в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт. (500 г)
  • помидор – 1 шт. (средний)
  • кукуруза – 2 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • сыр натертый – 130 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать кубиком.

2. Добавить нарезанный помидор.

3. Всыпать кукурузу.

4. Добавить яйцо, муку и соль.

5. Выложить полученную массу на противень на пергамент в виде котлеток.

6. Посыпать сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

