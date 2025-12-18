Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте много натертого сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
Куриные котлеты будут значительно сочнее, если их приготовить не из фарша, а именно из рубленого мяса. Также добавьте много натертого сыра, который придаст особый вкус.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с сыром опубликована на странице фудблогера nataliia zhuk cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 150 г консервированной кукурузы
  • лук
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 50 г сметаны
  • 1 ч.л. соли
  • 1/8 ч.л. черного перца
  • 1/2 ч.л. сушеного чеснока
  • 50 г рисовой муки (кукурузная или пшеничная мука)

Способ приготовления:

1. Нарезаем его на мелкие кусочки и перекладываем в миску.

2. Добавить сто пятьдесят граммов консервированной кукурузы.

3. Лук мелко нарезать, чем меньше кусочки, тем нежнее будет вкус.

4. Натереть 100 граммов твердого сыра.

5. Добавить к массе.

6. Разбить одно яйцо, добавить 50 грамм сметаны, одну чайную ложку соли, черный перец по вкусу и половину ложечки сушеного чеснока.

7. Также насыпать пятьдесят граммов рисовой муки или кукурузной или пшеничной.

8. Все тщательно перемешать.

9. Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

10. Разогреть сковородку с маслом и котлеты.

11. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по пять минут.

12. Готовые котлеты переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

