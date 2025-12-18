Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте много натертого сыра
Куриные котлеты будут значительно сочнее, если их приготовить не из фарша, а именно из рубленого мяса. Также добавьте много натертого сыра, который придаст особый вкус.
Идея приготовления сочных рубленых котлет с сыром опубликована на странице фудблогера nataliia zhuk cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г куриного филе
- 150 г консервированной кукурузы
- лук
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 50 г сметаны
- 1 ч.л. соли
- 1/8 ч.л. черного перца
- 1/2 ч.л. сушеного чеснока
- 50 г рисовой муки (кукурузная или пшеничная мука)
Способ приготовления:
1. Нарезаем его на мелкие кусочки и перекладываем в миску.
2. Добавить сто пятьдесят граммов консервированной кукурузы.
3. Лук мелко нарезать, чем меньше кусочки, тем нежнее будет вкус.
4. Натереть 100 граммов твердого сыра.
5. Добавить к массе.
6. Разбить одно яйцо, добавить 50 грамм сметаны, одну чайную ложку соли, черный перец по вкусу и половину ложечки сушеного чеснока.
7. Также насыпать пятьдесят граммов рисовой муки или кукурузной или пшеничной.
8. Все тщательно перемешать.
9. Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
10. Разогреть сковородку с маслом и котлеты.
11. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по пять минут.
12. Готовые котлеты переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
