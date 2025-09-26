Чтобы куриные котлеты получились нежными и сочными, совсем не обязательно измельчать мясо в фарш. Значительно лучше будет нарезать филе кусочками. Также добавьте много сыра и помидоров.

Видео дня

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600-700 г

яйца – 2 шт.

помидор – 1 шт.

сыр – 100 г

сметана – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

специи: приправа к курице, сухой чеснок, соль/ перец – по вкусу

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать мелким кубиком.

2. Отправить в миску.

3. Туда же добавить измельченный на кубики помидор, натертый сыр, измельченную зелень, 2 яйца, сметану, муку, специи и соль/перец.

4. Тщательно перемешать до однородного состояния.

5. Жарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: