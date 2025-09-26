Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

Чтобы куриные котлеты получились нежными и сочными, совсем не обязательно измельчать мясо в фарш. Значительно лучше будет нарезать филе кусочками. Также добавьте много сыра и помидоров.

Видео дня

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600-700 г
  • яйца – 2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • сыр – 100 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.
  • специи: приправа к курице, сухой чеснок, соль/ перец – по вкусу
  • зелень – пучок

Способ приготовления:

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

1. Куриное филе нарезать мелким кубиком.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

2. Отправить в миску.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

3. Туда же добавить измельченный на кубики помидор, натертый сыр, измельченную зелень, 2 яйца, сметану, муку, специи и соль/перец.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

4. Тщательно перемешать до однородного состояния.

Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра

5. Жарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты