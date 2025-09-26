Видео дня
Сочные рубленые котлеты из куриного филе: добавьте помидоры и много сыра
Чтобы куриные котлеты получились нежными и сочными, совсем не обязательно измельчать мясо в фарш. Значительно лучше будет нарезать филе кусочками. Также добавьте много сыра и помидоров.
Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600-700 г
- яйца – 2 шт.
- помидор – 1 шт.
- сыр – 100 г
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- специи: приправа к курице, сухой чеснок, соль/ перец – по вкусу
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать мелким кубиком.
2. Отправить в миску.
3. Туда же добавить измельченный на кубики помидор, натертый сыр, измельченную зелень, 2 яйца, сметану, муку, специи и соль/перец.
4. Тщательно перемешать до однородного состояния.
5. Жарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета.
