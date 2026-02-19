Все рецепты
Сочные рубленые котлеты из курицы для обеда: как приготовить
На обед из куриного филе можно приготовить сочные рубленые котлеты. Они точно не будут сухими, потому что мясо не измельчается в фарш, а именно нарезается.
Идея приготовления куриных рубленых котлет с сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г куриного филе (2 шт.)
- 100 г сыра
- зелень
- 1 помидор
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- соль, перец, сушеный чеснок
- 2,5-3 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Филе мелко нарезать.
2. Сыр натереть.
3. Из помидора убрать серединку.
4. Нарезать кубиком.
5. Смешать все ингредиенты и жарить котлеты на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: