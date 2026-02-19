На обед из куриного филе можно приготовить сочные рубленые котлеты. Они точно не будут сухими, потому что мясо не измельчается в фарш, а именно нарезается.

Идея приготовления куриных рубленых котлет с сыром опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

700 г куриного филе (2 шт.)

100 г сыра

зелень

1 помидор

2 яйца

2 ст.л. сметаны

соль, перец, сушеный чеснок

2,5-3 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Филе мелко нарезать.

2. Сыр натереть.

3. Из помидора убрать серединку.

4. Нарезать кубиком.

5. Смешать все ингредиенты и жарить котлеты на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: