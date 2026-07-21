Куриная печень – один из самых доступных продуктов, из которого можно быстро приготовить сытный ужин для всей семьи. Особенно удачно получаются рубленые котлеты, отличающиеся нежной текстурой и приятным вкусом. На их приготовление не уйдет много времени, а все ингредиенты легко найдутся на кухне. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню.

Идея приготовления сочных котлет из печени опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

куриное яйцо – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета. После этого дайте им немного остыть.

3. Куриную печень промойте, удалите лишние пленки и нарежьте небольшими кусочками. Именно благодаря такому способу подготовки котлеты приобретут интересную текстуру.

4. Переложите печень в глубокую миску. Добавьте яйцо, обжаренные овощи, сметану, муку, соль и черный перец. Тщательно перемешайте массу до однородности.

5. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте печеночную смесь столовой ложкой, формируя небольшие котлеты.

6. Жарьте их под крышкой на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до появления аппетитной корочки.

7. Готовые котлеты лучше всего подавать горячими. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, рисом, гречкой или легким овощным салатом.

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