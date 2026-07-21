Сочные рубленые котлеты из печени: готовятся очень просто
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Куриная печень – один из самых доступных продуктов, из которого можно быстро приготовить сытный ужин для всей семьи. Особенно удачно получаются рубленые котлеты, отличающиеся нежной текстурой и приятным вкусом. На их приготовление не уйдет много времени, а все ингредиенты легко найдутся на кухне. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню.
Идея приготовления сочных котлет из печени опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета. После этого дайте им немного остыть.
3. Куриную печень промойте, удалите лишние пленки и нарежьте небольшими кусочками. Именно благодаря такому способу подготовки котлеты приобретут интересную текстуру.
4. Переложите печень в глубокую миску. Добавьте яйцо, обжаренные овощи, сметану, муку, соль и черный перец. Тщательно перемешайте массу до однородности.
5. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте печеночную смесь столовой ложкой, формируя небольшие котлеты.
6. Жарьте их под крышкой на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до появления аппетитной корочки.
7. Готовые котлеты лучше всего подавать горячими. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, рисом, гречкой или легким овощным салатом.
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