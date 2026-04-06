Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

Котлеты будут значительно вкуснее, если нарезать мясо ножом, а не измельчать его в фарш. Также для сочности можно добавить помидоры, кукурду, сыр. Подавайте такие котлеты с любимым гарниром и свежим салатом.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с помидорами, кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

Ингредиенты:

  • филе куриное – 600 г
  • помидор – 1 шт.
  • кукуруза – 0,5 банки
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль/перец – по вкусу
  • укроп – пучок
  • приправа к курице – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

1. Куриное филе и помидор нарезать мелким кубиком.

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

2. Отправить в миску.

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

3. Добавить кукурузу, натертый сыр, яйца, сметану, муку, натертый чеснок, специи, укроп.

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

4. Тщательно перемешать.

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

5. Жарить на сковороде до румяной корочки с двух сторон.

Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр

