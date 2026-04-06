Сочные рубленые котлеты на ужин: добавьте помидоры, кукурузу и твердый сыр
Котлеты будут значительно вкуснее, если нарезать мясо ножом, а не измельчать его в фарш. Также для сочности можно добавить помидоры, кукурду, сыр. Подавайте такие котлеты с любимым гарниром и свежим салатом.
Идея приготовления сочных рубленых котлет с помидорами, кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 600 г
- помидор – 1 шт.
- кукуруза – 0,5 банки
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль/перец – по вкусу
- укроп – пучок
- приправа к курице – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе и помидор нарезать мелким кубиком.
2. Отправить в миску.
3. Добавить кукурузу, натертый сыр, яйца, сметану, муку, натертый чеснок, специи, укроп.
4. Тщательно перемешать.
5. Жарить на сковороде до румяной корочки с двух сторон.
