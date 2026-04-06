Котлеты будут значительно вкуснее, если нарезать мясо ножом, а не измельчать его в фарш. Также для сочности можно добавить помидоры, кукурду, сыр. Подавайте такие котлеты с любимым гарниром и свежим салатом.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с помидорами, кукурузой и сыром опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 600 г

помидор – 1 шт.

кукуруза – 0,5 банки

твердый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль/перец – по вкусу

укроп – пучок

приправа к курице – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и помидор нарезать мелким кубиком.

2. Отправить в миску.

3. Добавить кукурузу, натертый сыр, яйца, сметану, муку, натертый чеснок, специи, укроп.

4. Тщательно перемешать.

5. Жарить на сковороде до румяной корочки с двух сторон.

