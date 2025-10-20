Готовите мясные котлеты, но часто они получаются сухими или твердыми? Есть простой способ это исправить. Если добавить к мясной основе овощи и сырный соус, блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для повседневного обеда или ужина. А сочетание мяса, помидоров и тягучего сыра точно понравится всей семье.

Идея приготовления сочных котлет с помидорами и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г

картофель – 1 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

помидоры – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

сметана (10 %) – 200 г

специи: соль, перец, любимая приправа к мясу

Способ приготовления:

1. Куриное филе мелко нарежьте ножом, не используя мясорубку – так структура будет более нежной.

2. Добавьте натертый на мелкой терке картофель, измельченный лук, яйцо, муку и специи.

3. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной и держала форму.

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывайте котлеты столовой ложкой или формируйте руками.

5. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. После обжаривания переложите их на противень, застеленный пергаментом.

5. В сметану добавьте натертый сыр и перемешайте. На каждую котлету положите кружочек помидора, а сверху положите немного сметанно-сырной массы.

6. Отправьте в разогретую до 180°С духовку примерно на 15 минут.

