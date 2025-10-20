Сочные рубленые котлеты с помидорами и сыром: мясо точно не будет сухим
Готовите мясные котлеты, но часто они получаются сухими или твердыми? Есть простой способ это исправить. Если добавить к мясной основе овощи и сырный соус, блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит для повседневного обеда или ужина. А сочетание мяса, помидоров и тягучего сыра точно понравится всей семье.
Идея приготовления сочных котлет с помидорами и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 500 г
- картофель – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- помидоры – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- сметана (10 %) – 200 г
- специи: соль, перец, любимая приправа к мясу
Способ приготовления:
1. Куриное филе мелко нарежьте ножом, не используя мясорубку – так структура будет более нежной.
2. Добавьте натертый на мелкой терке картофель, измельченный лук, яйцо, муку и специи.
3. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной и держала форму.
4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывайте котлеты столовой ложкой или формируйте руками.
5. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. После обжаривания переложите их на противень, застеленный пергаментом.
5. В сметану добавьте натертый сыр и перемешайте. На каждую котлету положите кружочек помидора, а сверху положите немного сметанно-сырной массы.
6. Отправьте в разогретую до 180°С духовку примерно на 15 минут.
