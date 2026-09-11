Котлеты из куриного филе можно приготовить без мясорубки и сложной формовки. Достаточно нарезать мясо небольшими кусочками, смешать его с другими продуктами и выкладывать массу на сковороду ложкой. Сыр во время жарки плавится внутри, а котлеты приобретают румяную корочку.

Идея приготовления сочных рубленых котлет опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

твёрдый сыр – 100 г

пармезан – 30 г

лук – 1 шт.

сливочное масло – 10 г

яйца – 2 шт.

сметана 15–20 % или густой натуральный йогурт – 50 г

кукурузный крахмал – 25 г

дижонская горчица – 15 г

чеснок – 2 зубчика

петрушка – 15 г, по желанию

сладкая паприка – 0,5 ч.л.

соль – 7-8 г

чёрный перец – 1 г

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нужно нарезать очень мелкими кусочками. Лук также мелко нарезать. По желанию его можно предварительно немного потушить на сливочном масле, после чего остудить.

2. Твёрдый сыр натереть на терке. Пармезан также можно добавить в общую массу, если хочется получить более насыщенный сырный вкус.

3. В миске смешать куриное филе, лук, сыр, яйца, сметану или натуральный йогурт, кукурузный крахмал и дижонскую горчицу. Добавить измельчённый чеснок, петрушку, паприку, соль и чёрный перец.

4. Все хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Готовую массу оставить на 20-30 минут. Она станет более плотной, и ее будет проще выкладывать на сковороду.

5. На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать куриную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

6. Жарить на умеренном огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Не стоит делать огонь слишком сильным: тогда сыр может быстро подрумяниться, пока куриное филе внутри еще не будет готово.

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