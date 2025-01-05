Вместо обычных отбивных из свинины можно приготовить сочные рулетики. В отбитое и приправленное мясо можно положить много сыра, грибов и лука. Блюдо получается сытным и подойдет даже для праздничного стола.

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Идея приготовления сочных рулетиков из свинины опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Можно подавать с любой кашей, пюре и свежим салатом.

Ингредиенты:

свинина биток – 8 кусочков

шампиньоны – 6 шт.

лук – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

куриный бульон (вода) – 200 мл.

сливки 33% – 50 мл.

масло для жарки

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. С помощью молотка отбить нарезку мяса.

2. Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с обеих сторон.

3. Для начинки нарезать пол-луковицы.

4. На терке потереть 3 шампиньона и 100 грамм сыра.

5. Обжарить лук с шампиньонами до золотистого цвета.

6. Соединить творог с обжаренными грибами, посолить по вкусу.

7. На каждый кусочек мяса выложить начинку из шампиньонов.

8. Свернуть рулетом каждый кусочек мяса.

9. Зафиксировать зубочисткой.

10. Обжарить рулетики со всех сторон около 10 минут. Для обжарки использовать масло.

11. Приготовить бульон для рулетиков.

12. На сковороде, в которой жарились рулетики, обжарить лук, шампиньоны, куриный бульон (воду), сливки, соль и специи по вкусу.

13. Протушить все вместе 3 минуты.

14. После обжаривания рулетики с грибами (предварительно сняв зубочистку) нужно протушить 15 минут в бульоне в духовке при температуре 160 градусов или на сковороде под крышкой, присыпав сверху натертым сыром.

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