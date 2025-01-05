Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

Вместо обычных отбивных из свинины можно приготовить сочные рулетики. В отбитое и приправленное мясо можно положить много сыра, грибов и лука. Блюдо получается сытным и подойдет даже для праздничного стола.

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Идея приготовления сочных рулетиков из свинины опубликована на кулинарной странице bude smachno razom в Instagram. Можно подавать с любой кашей, пюре и свежим салатом.

Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

Ингредиенты:

  • свинина биток – 8 кусочков
  • шампиньоны – 6 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • куриный бульон (вода) – 200 мл.
  • сливки 33% – 50 мл.
  • масло для жарки
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

1. С помощью молотка отбить нарезку мяса.

2. Каждый кусочек мяса посолить и поперчить с обеих сторон.

3. Для начинки нарезать пол-луковицы.

Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

4. На терке потереть 3 шампиньона и 100 грамм сыра.

5. Обжарить лук с шампиньонами до золотистого цвета.

6. Соединить творог с обжаренными грибами, посолить по вкусу.

Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

7. На каждый кусочек мяса выложить начинку из шампиньонов.

8. Свернуть рулетом каждый кусочек мяса.

9. Зафиксировать зубочисткой.

Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

10. Обжарить рулетики со всех сторон около 10 минут. Для обжарки использовать масло.

11. Приготовить бульон для рулетиков.

12. На сковороде, в которой жарились рулетики, обжарить лук, шампиньоны, куриный бульон (воду), сливки, соль и специи по вкусу.

Сочные рулетики из свинины: лучше отбивных

13. Протушить все вместе 3 минуты.

14. После обжаривания рулетики с грибами (предварительно сняв зубочистку) нужно протушить 15 минут в бульоне в духовке при температуре 160 градусов или на сковороде под крышкой, присыпав сверху натертым сыром.

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