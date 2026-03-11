Вкусные домашние тефтели можно приготовить даже без мяса. Для бюджетного рецепта вам понадобится крупа, а также овощная зажарка. Изделия получатся очень сочными и отлично подойдут к любому свежему свежему салату.

Идея приготовления сочных тефтелей из риса и гречки в духовке опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

рис – 1 стакан

зелень – пучок

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 3 ст.л.

крахмал – 3 ст.л.

масло – 1 ст. л;

соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Гречку и рис отварить до готовности.

2. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

3. Добавить к луку натертую морковь.

4. Тушим овощи, пока морковь не станет мягкой.

5. Половину зажарки снять со сковородки, а к остальным добавить стакан воды и томатную пасту.

6. Помешивая, довести соус до кипения и проварить 7 минут.

7. В конце приготовления посолить и добавить специи.

8. Объединить гречку, рис, овощи тушеные.

9. Взбить блендером, добавить крахмал и зелень, тщательно вымешать, еще немного подсолить и добавить специи.

10. В форму для запекания выложить половину соуса.

11. Влажными руками сформировать тефтели и выложить их в соус.

12. Сверху равномерно выложить оставшийся соус.

13. Запекать тефтели в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут.

