Сочные тефтели без мяса: готовятся в духовке
Вкусные домашние тефтели можно приготовить даже без мяса. Для бюджетного рецепта вам понадобится крупа, а также овощная зажарка. Изделия получатся очень сочными и отлично подойдут к любому свежему свежему салату.
Идея приготовления сочных тефтелей из риса и гречки в духовке опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан
- рис – 1 стакан
- зелень – пучок
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 3 ст.л.
- крахмал – 3 ст.л.
- масло – 1 ст. л;
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Гречку и рис отварить до готовности.
2. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
3. Добавить к луку натертую морковь.
4. Тушим овощи, пока морковь не станет мягкой.
5. Половину зажарки снять со сковородки, а к остальным добавить стакан воды и томатную пасту.
6. Помешивая, довести соус до кипения и проварить 7 минут.
7. В конце приготовления посолить и добавить специи.
8. Объединить гречку, рис, овощи тушеные.
9. Взбить блендером, добавить крахмал и зелень, тщательно вымешать, еще немного подсолить и добавить специи.
10. В форму для запекания выложить половину соуса.
11. Влажными руками сформировать тефтели и выложить их в соус.
12. Сверху равномерно выложить оставшийся соус.
13. Запекать тефтели в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: