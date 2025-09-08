Вместо традиционных котлет, жареных в масле, приготовьте сочные тефтели. Такие изделия получается очень сочными и нежирными, потому что запекаются в духовке. Можно подавать с любым гарниром.

Идея приготовления тефтелей с подливкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 1 шт.

яйца – 1 шт.

соль

специи

Ингредиенты для заливки:

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – 1,5 ст.л.

соль

вода – 350 мл.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, морковь, натертый картофель, соль, специи и 1 яйцо.

2. Все хорошо вымешать.

3. Сформировать небольшие шарики и выложить в форму.

4. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, соль, муку и воду.

5. Перемешать и залить тефтельки.

6. Поставить их в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

