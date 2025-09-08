Видео дня
Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет
Вместо традиционных котлет, жареных в масле, приготовьте сочные тефтели. Такие изделия получается очень сочными и нежирными, потому что запекаются в духовке. Можно подавать с любым гарниром.
Идея приготовления тефтелей с подливкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- соль
- специи
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – 1,5 ст.л.
- соль
- вода – 350 мл.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, морковь, натертый картофель, соль, специи и 1 яйцо.
2. Все хорошо вымешать.
3. Сформировать небольшие шарики и выложить в форму.
4. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, соль, муку и воду.
5. Перемешать и залить тефтельки.
6. Поставить их в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
