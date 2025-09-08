Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

Вместо традиционных котлет, жареных в масле, приготовьте сочные тефтели. Такие изделия получается очень сочными и нежирными, потому что запекаются в духовке. Можно подавать с любым гарниром.

Идея приготовления тефтелей с подливкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

Ингредиенты:

  • фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • картофель – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • соль
  • специи

Ингредиенты для заливки:

  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • мука – 1,5 ст.л.
  • соль
  • вода – 350 мл.

Способ приготовления:

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, морковь, натертый картофель, соль, специи и 1 яйцо.

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

2. Все хорошо вымешать.

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

3. Сформировать небольшие шарики и выложить в форму.

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

4. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, соль, муку и воду.

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

5. Перемешать и залить тефтельки.

Сочные тефтели из фарша в духовке: вкусно приготовить на ужин вместо котлет

6. Поставить их в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

