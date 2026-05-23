Тефтели с рисом и фаршем – одно из тех домашних блюд, которые всегда получаются сытными, ароматными и очень нежными. Если обычные котлеты уже надоели, такой вариант прекрасно разнообразит ежедневное меню. Благодаря томатно-сметанному соусу тефтели остаются сочными и хорошо сочетаются с любым гарниром. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на кухне. А сам процесс не занимает много времени.

Идея приготовления сочных тефтелей из фарша опубликована на странице фудблогера kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 200 г

фарш – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 2-3 ст.л.

томатный соус или томатная паста – по вкусу

вода – 200 мл.

соль – по вкусу

перец и специи – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковородке с небольшим количеством масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

2. Рис отварите до полуготовности и охладите.

3. В большой миске смешайте фарш, рис и часть овощной зажарки.

4. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте массу и сформируйте небольшие тефтели.

5. Для соуса смешайте томатный соус или пасту со сметаной и водой. Добавьте немного соли и специй и перемешайте до однородности.

6. Выложите тефтели в глубокую сковороду или кастрюлю. Добавьте оставшуюся зажарку и залейте подготовленным соусом.

7. Тушите блюдо под крышкой примерно 30 минут на небольшом огне до полной готовности. За это время соус станет более густым, а тефтели – особенно нежными и сочными.

8. Подавайте горячими со свежей зеленью или любимым гарниром. Такое блюдо прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для сытного домашнего обеда.

