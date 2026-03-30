Для того, чтобы куриные голени получились сочными и мягкими, приготовьте их в духовке. Томленое мясо прекрасно сочетается с любым гарниром. Получится полноценное сытное блюдо для ужина.

Идея приготовления сочных томленых голеней в духовке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 1,5 кг.

лук – 1 крупный

морковь – 2 средние

томатная паста – 2 ст.л.

сливочное масло – 50 г

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошком – 5 шт.

соль – 1 ч.л. с горкой

сухой чеснок – по вкусу

специи для курицы – по вкусу

перец чили – 1 стручок

петрушка – небольшой пучок

вода

Способ приготовления:

1. В казан выложить голени.

2. Добавить крупно нарезанный лук и морковь.

3. Положить томатную пасту, сливочное масло, лавровый лист, перец горошком, соль, сухой чеснок и специи для курицы.

4. Добавить целый стручок чили и пучок петрушки.

5. Залить водой так, чтобы она не полностью покрывала голени.

6. Накрыть крышкой и отправить в духовку при температуре 180-200°C на 2 часа.

7. За 15-20 минут до готовности открыть крышку, чтобы голени подрумянились.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: