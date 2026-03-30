Сочные томленые голени в духовке: как вкусно приготовить мясо на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
522
Для того, чтобы куриные голени получились сочными и мягкими, приготовьте их в духовке. Томленое мясо прекрасно сочетается с любым гарниром. Получится полноценное сытное блюдо для ужина.

Идея приготовления сочных томленых голеней в духовке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные голени – 1,5 кг.
  • лук – 1 крупный
  • морковь – 2 средние
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 50 г
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец черный горошком – 5 шт.
  • соль – 1 ч.л. с горкой
  • сухой чеснок – по вкусу
  • специи для курицы – по вкусу
  • перец чили – 1 стручок
  • петрушка – небольшой пучок
  • вода

Способ приготовления:

1. В казан выложить голени.

2. Добавить крупно нарезанный лук и морковь.

3. Положить томатную пасту, сливочное масло, лавровый лист, перец горошком, соль, сухой чеснок и специи для курицы.

4. Добавить целый стручок чили и пучок петрушки.

5. Залить водой так, чтобы она не полностью покрывала голени.

6. Накрыть крышкой и отправить в духовку при температуре 180-200°C на 2 часа.

7. За 15-20 минут до готовности открыть крышку, чтобы голени подрумянились.

