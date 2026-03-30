Сочные томленые голени в духовке: как вкусно приготовить мясо на ужин
Для того, чтобы куриные голени получились сочными и мягкими, приготовьте их в духовке. Томленое мясо прекрасно сочетается с любым гарниром. Получится полноценное сытное блюдо для ужина.
Идея приготовления сочных томленых голеней в духовке опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные голени – 1,5 кг.
- лук – 1 крупный
- морковь – 2 средние
- томатная паста – 2 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошком – 5 шт.
- соль – 1 ч.л. с горкой
- сухой чеснок – по вкусу
- специи для курицы – по вкусу
- перец чили – 1 стручок
- петрушка – небольшой пучок
- вода
Способ приготовления:
1. В казан выложить голени.
2. Добавить крупно нарезанный лук и морковь.
3. Положить томатную пасту, сливочное масло, лавровый лист, перец горошком, соль, сухой чеснок и специи для курицы.
4. Добавить целый стручок чили и пучок петрушки.
5. Залить водой так, чтобы она не полностью покрывала голени.
6. Накрыть крышкой и отправить в духовку при температуре 180-200°C на 2 часа.
7. За 15-20 минут до готовности открыть крышку, чтобы голени подрумянились.
