Сочные тушеные перцы для сытного ужина: получится очень сытно

Фаршированные перцы – простое домашнее блюдо, которое отлично подходит для семейного ужина. Их можно приготовить сразу на несколько порций, а основные ингредиенты для рецепта найдутся в обычном магазине. Особенно вкусными перцы получаются, если тушить их в томатном соусе на небольшом огне. Рассказываем, как приготовить фаршированные перцы с фаршем и рисом.

Идея приготовления сочного фаршированного перца в томатном соусе опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 1 кг.

рис – 200 г в сухом виде.

болгарский перец – 14 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

томатный сок – 1,5 л.

вода – по необходимости.

растительное масло – для жарки.

соль – по вкусу.

чёрный молотый перец – по вкусу.

паприка – по вкусу.

лавровый лист – 2 шт.

чеснок – по желанию.

Способ приготовления:

1. Сначала промойте рис и отварите его до полуготовности. Не нужно ждать, пока крупа полностью разварится. Готовый рис откиньте на дуршлаг и дайте остыть.

2. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости. Часть обжаренных овощей оставьте для соуса.

3. Охлажденный рис смешайте с фаршем. Добавьте примерно половину обжаренных лука и моркови, посолите, поперчите и всыпьте паприку.

4. По желанию можно добавить немного измельченного чеснока. Перемешайте начинку до однородности.

5. Болгарские перцы помойте, срежьте верхушки и удалите семена и внутренние перегородки. Наполните каждый перец мясной начинкой, но не утрамбовывайте её слишком плотно, так как рис во время приготовления увеличится в объёме.

6. Фаршированные перцы поставьте в большую кастрюлю вертикально, чтобы они не переворачивались во время тушения. Сверху распределите оставшуюся овощную зажарку.

7. Залейте все томатным соком. Если жидкости недостаточно, добавьте немного воды, чтобы соус почти покрывал перцы. Добавьте лавровый лист и, при необходимости, еще раз посолите.

8. Накройте кастрюлю крышкой и тушите фаршированные перцы на небольшом огне примерно 50–60 минут. За это время мясная начинка полностью приготовится, рис станет мягким, а перец пропитается томатным соусом.

9. Готовое блюдо оставьте под крышкой ещё на несколько минут. Подавайте фаршированные перцы горячими, полив их томатным соусом из кастрюли. По желанию в блюдо можно добавить сметану или свежую зелень.

10. Этот рецепт легко адаптировать под нужное количество порций: достаточно пропорционально уменьшить количество перцев, фарша, риса и соуса.

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