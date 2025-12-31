Сочные тушеные ребрышки с черносливом: как приготовить ароматное мясо для праздничного стола
Сочные запеченные ребрышки – идеальное праздничное блюдо. Отличным дополнением к такому мясу станет чернослив. Ребрышки будут очень ароматными, если все вместе протушить.
Идея приготовления тушеных ребрышек с черносливом опубликована на странице фудблогера olena romanova в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. ребер
- 200 г чернослива
- 100 г соевого соуса
- 75 г томата
- 50 г меда
- 300 г воды
- чеснок – при желании
Способ приготовления:
1. Ребра обжарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки
2. Пока ребра обжариваются, приготовить маринад.
3. Соединить томат, воду, мед, соевый соус.
4. Добавить чернослив.
5. Обжаренные ребра переложить в кастрюлю или сотейник.
6. Залить маринадом.
7. Тушить 1-1,5 часа до готовности, чтобы мясо отходило от косточки.
8. Готовить на маленькой температуре Можно добавить 100 г сухого красного вина.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: