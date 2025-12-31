Сочные запеченные ребрышки – идеальное праздничное блюдо. Отличным дополнением к такому мясу станет чернослив. Ребрышки будут очень ароматными, если все вместе протушить.

Идея приготовления тушеных ребрышек с черносливом опубликована на странице фудблогера olena romanova в Instagram.

Ингредиенты:

1 кг. ребер

200 г чернослива

100 г соевого соуса

75 г томата

50 г меда

300 г воды

чеснок – при желании

Способ приготовления:

1. Ребра обжарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки

2. Пока ребра обжариваются, приготовить маринад.

3. Соединить томат, воду, мед, соевый соус.

4. Добавить чернослив.

5. Обжаренные ребра переложить в кастрюлю или сотейник.

6. Залить маринадом.

7. Тушить 1-1,5 часа до готовности, чтобы мясо отходило от косточки.

8. Готовить на маленькой температуре Можно добавить 100 г сухого красного вина.

