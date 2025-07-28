Помидоры в зеленой заправке – замечательная летняя закуска на каждый день и для праздничного стола. Для того, чтобы приготовить такие овощи, вам не понадобится уксус, поэтому плоды, а также зелень, максимально сохранят свою питательность

Идея приготовления пряных закусочных помидоров с зеленой заправкой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 4-5 шт. (примерно 500 г)

сахар – 2 ч.л. (10 г)

соль – 1 ч.л. (5 г)

оливковое масло – 2 ст.л. (30 мл.)

паприка – 0,5 ч.л. (по желанию копченая)

Ингредиенты для зеленой заправки:

болгарский перец (сладкий, красный или желтый) – 1 шт. (примерно 150 г)

чеснок – 4-5 зубчиков

петрушка – 1 небольшой пучок (примерно 20 г)

немножко воды – по необходимости, чтобы лучше взбилось в блендере

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать на средние дольки (как на салат). Выложить в миску.

2. Смешать сахар, соль, оливковое масло и паприку – это будет первая часть заправки. Полить ею помидоры.

3. В чашу блендера положить очищенный болгарский перец, зубчики чеснока и петрушку. При необходимости добавить 1-2 ст.л. воды для консистенции. Взбить до однородности.

4. Полученной ароматной зеленой заливкой полить помидоры. Осторожно перемешать.

5. Дать закуске настояться 10-15 минут в холодильнике и можно подавать.

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