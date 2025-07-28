Сочные закусочные помидоры в зеленой заправке: готовятся без уксуса
Помидоры в зеленой заправке – замечательная летняя закуска на каждый день и для праздничного стола. Для того, чтобы приготовить такие овощи, вам не понадобится уксус, поэтому плоды, а также зелень, максимально сохранят свою питательность
Идея приготовления пряных закусочных помидоров с зеленой заправкой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 4-5 шт. (примерно 500 г)
- сахар – 2 ч.л. (10 г)
- соль – 1 ч.л. (5 г)
- оливковое масло – 2 ст.л. (30 мл.)
- паприка – 0,5 ч.л. (по желанию копченая)
Ингредиенты для зеленой заправки:
- болгарский перец (сладкий, красный или желтый) – 1 шт. (примерно 150 г)
- чеснок – 4-5 зубчиков
- петрушка – 1 небольшой пучок (примерно 20 г)
- немножко воды – по необходимости, чтобы лучше взбилось в блендере
Способ приготовления:
1. Помидоры нарезать на средние дольки (как на салат). Выложить в миску.
2. Смешать сахар, соль, оливковое масло и паприку – это будет первая часть заправки. Полить ею помидоры.
3. В чашу блендера положить очищенный болгарский перец, зубчики чеснока и петрушку. При необходимости добавить 1-2 ст.л. воды для консистенции. Взбить до однородности.
4. Полученной ароматной зеленой заливкой полить помидоры. Осторожно перемешать.
5. Дать закуске настояться 10-15 минут в холодильнике и можно подавать.
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