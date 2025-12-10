Сочные запеченные бедра с апельсином: мясо просто тает во рту

Вкусно приготовить курицу можно и на каждый день и на праздники. Но мясо часто получается сухим. Для того, чтобы результат был действительно удачным, стоит использовать апельсины.

Идея приготовления сочных куриных бедер с апельсинами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

  • 6-8 куриных бедер
  • 2 апельсина (из 1 отжимаем сок и натираем цедру
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3 ст.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. имбиря (свежего или сушеного)
  • 1-1,5 ч.л. соли
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. меда

Способ приготовления:

1. С 1 апельсина снимаем цедру и отжимаем сок.

2. Добавляем масло, соевый соус, имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем.

3. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.

4. Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190-200° 30-35 минут.

5. Затем достаем бедра из духовки, на каждое бедро выкладываем кружочек апельсина и поливаем остатками маринада.

6. Запекаем еще 15-20 минут до румяности.

