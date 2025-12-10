Вкусно приготовить курицу можно и на каждый день и на праздники. Но мясо часто получается сухим. Для того, чтобы результат был действительно удачным, стоит использовать апельсины.

Идея приготовления сочных куриных бедер с апельсинами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

6-8 куриных бедер

2 апельсина (из 1 отжимаем сок и натираем цедру

2 ст.л. растительного масла

3 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. имбиря (свежего или сушеного)

1-1,5 ч.л. соли

3-4 зубчика чеснока

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

1. С 1 апельсина снимаем цедру и отжимаем сок.

2. Добавляем масло, соевый соус, имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем.

3. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.

4. Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190-200° 30-35 минут.

5. Затем достаем бедра из духовки, на каждое бедро выкладываем кружочек апельсина и поливаем остатками маринада.

6. Запекаем еще 15-20 минут до румяности.

