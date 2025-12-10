Сочные запеченные бедра с апельсином: мясо просто тает во рту
Вкусно приготовить курицу можно и на каждый день и на праздники. Но мясо часто получается сухим. Для того, чтобы результат был действительно удачным, стоит использовать апельсины.
Идея приготовления сочных куриных бедер с апельсинами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 6-8 куриных бедер
- 2 апельсина (из 1 отжимаем сок и натираем цедру
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. имбиря (свежего или сушеного)
- 1-1,5 ч.л. соли
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
1. С 1 апельсина снимаем цедру и отжимаем сок.
2. Добавляем масло, соевый соус, имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем.
3. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.
4. Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190-200° 30-35 минут.
5. Затем достаем бедра из духовки, на каждое бедро выкладываем кружочек апельсина и поливаем остатками маринада.
6. Запекаем еще 15-20 минут до румяности.
