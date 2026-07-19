Если хочется приготовить вкусный ужин без лишних хлопот, запеченные куриные крылышки станут отличным выбором. Благодаря простому маринаду мясо получается нежным и сочным, а сверху образуется аппетитная румяная корочка. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой рецепт удачно подойдет как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

чеснок – 3 зубчика

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

соевый соус – 80 мл.

томатная паста – 70 г

мед – 2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки хорошо промойте, просушите бумажными полотенцами и, при необходимости, очистите от остатков перьев.

2. Для маринада смешайте тертый чеснок, сушеный чеснок, соевый соус, томатную пасту, мед и специи.

3. Перемешайте до однородной консистенции.

4. Положите крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт смесью. Оставьте мариноваться примерно на 30 минут.

5. Застелите противень пергаментом и выложите крылышки в один слой.

6. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.

7. После этого достаньте противень, смажьте крылышки оставшимся маринадом и верните в духовку еще на 10 минут. Если есть режим конвекции, включите его, чтобы образовалась румяная корочка. Готовые крылышки подавайте горячими вместе со свежими овощами, картофелем, рисом или любимым соусом.

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