Запеченные свиные ребрышки – это блюдо, которое всегда вызывает аппетит. Они получаются мягкими, сочными и ароматными благодаря правильному маринаду и медленному запеканию. Такой вариант мяса идеально сочетается с картофелем, рисом, булгуром или любой кашей, создавая сытный ужин для всей семьи. Приготовление не требует сложных ингредиентов – главное немного времени и хороший соус, который придаст ребрышкам карамельной корочки и насыщенного вкуса.

Видео дня

Идея приготовления сочных запеченных ребрышек в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1-1,5 кг.

горчица – 2 ст. л.

соль, перец, специи – по вкусу

мед – 1 ст. л.

соус барбекю – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте ребра: снимите пленку с внутренней стороны, чтобы мясо равномерно пропиталось маринадом.

2. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи и тщательно смажьте горчицей.

3. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа – за это время ребра станут более ароматными и нежными.

4. После маринования заверните ребра сначала в пергамент, затем в фольгу, плотно закройте края и поставьте в духовку.

5. Запекайте при температуре 160°C около двух часов.

6. Далее приготовьте глазурь: смешайте мед с соусом барбекю.

7. Снимите фольгу, щедро смажьте ребра смесью и поставьте обратно в духовку на режим гриль на 10 минут.

8. Затем переверните, снова смажьте соусом и запекайте еще 10 минут. При желании можно повторить процедуру еще раз для более насыщенного вкуса и красивой карамельной корочки.

Подавайте ребра горячими с гарниром: картофелем, рисом или кашей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: