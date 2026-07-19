Сочные запеченные ребрышки с яблоками: мясо просто тает во рту
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Сочные свиные ребрышки в духовке – одно из тех блюд, которое легко собирает всю семью за столом. Благодаря сочетанию мяса, яблок и ароматных специй ребрышки получаются нежными, с легкой сладковатой ноткой. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет. Особенно хорошо такое блюдо подходит для выходного обеда или семейного ужина.
Идея приготовления сочных запеченных ребрышек с яблоками опубликована на странице anna didus в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки – 1,5 кг.
- яблоки (кисло-сладкие) – 3 шт.
- лук репчатый – 2 крупных шт.
- чеснок – 5 зубчиков
Для маринада:
- соевый соус – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сладкая паприка – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л. или по вкусу
- чёрный молотый перец – ½ ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свиные ребрышки промойте под холодной водой, просушите бумажными полотенцами и разделите на порционные куски.
2. Для маринада смешайте соевый соус, мед, горчицу, два вида паприки, соль, перец и растительное масло. Добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте.
3. Смажьте ребрышки маринадом со всех сторон. Накройте ёмкость пищевой плёнкой и оставьте мариноваться не менее чем на два часа. Для более насыщенного вкуса лучше всего поставить мясо в холодильник на ночь.
4. Лук нарежьте толстыми полукольцами, а яблоки – крупными дольками, удалив сердцевину.
5. На дно формы для запекания выложите половину яблок и лука. Сверху равномерно разложите ребра.
6. Распределите оставшиеся яблоки и лук между кусочками мяса.
7. Накройте форму крышкой или плотно закройте фольгой.
8. Запекайте блюдо в разогретой до 180 °C духовке примерно 1 час 40 минут.
9. После этого снимите фольгу, полейте ребра соком, образовавшимся во время запекания, и оставьте в духовке еще на 20-30 минут при температуре 200 °C, чтобы образовалась румяная корочка.
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