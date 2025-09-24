Запеченные ребрышки – это блюдо, которое всегда собирает за столом всю семью. Мясо получается нежным, легко отходит от косточки, а специи и соус придают ему яркий вкус. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат превосходит все ожидания. Достаточно правильно замариновать мясо и соблюсти температуру во время запекания, чтобы ребрышки получились сочными и ароматными.

Идея приготовления сочных запеченных ребрышек опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

свиные или телячьи ребрышки – 1-1,5 кг.

копченая паприка – 1 ст.л.

сушеный чеснок – 1 ст. л. (или 4–5 зубчиков свежего)

специи для мяса – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Для соуса:

соевый соус – 2 ст.л.

соус BBQ – 2 ст.л.

горчица – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Ребрышки хорошо промойте и обсушите.

2. Обсыпьте специями, паприкой, чесноком и солью, равномерно втирая смесь в мясо.

3. Заверните ребра в фольгу и поставьте в духовку на 2 часа при температуре 150°С. Благодаря медленному томлению они становятся чрезвычайно нежными.

4. Пока мясо запекается, смешайте соевый соус, BBQ и горчицу. Это будет ароматная глазурь.

5. Достаньте ребрышки из духовки, разверните фольгу и щедро смажьте соусом.

6. Поставьте обратно в духовку еще на 20 минут при 200°С, чтобы мясо подрумянилось и получило аппетитную корочку.

