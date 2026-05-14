Сочный битый редис с чесноком и укропом: готовится элементарно
Битая редиска – простая и очень вкусная закуска, которую можно приготовить всего за несколько минут. Благодаря легкому маринаду овощи становятся сочными, ароматными и с приятной пикантностью. Такая редиска прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как дополнение к ужину. Особенно актуален этот рецепт весной, когда хочется свежих и легких блюд.
Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера tetiana.shlikhtenko в Instagram.
Ингредиенты:
- редис – 1 пучок
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – небольшой пучок
- соль – 1 ч. л.
- смесь перцев – по вкусу
- сахар – щепотка
- масло – 2 ст. л.
- уксус – 1 ст.л.
- вода – 40 мл.
Способ приготовления:
1. Редиску хорошо помойте и обрежьте хвостики. Каждую редиску слегка прижмите широкой стороной ножа или легко отбейте кухонным молотком, чтобы овощи немного треснули.
2. Переложите редиску в банку или контейнер с крышкой.
3. Добавьте мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок.
4. Отдельно смешайте соль, смесь перцев, щепотку сахара, масло, уксус и воду. Влейте маринад к редису.
5. Плотно закройте банку и хорошо встряхните, чтобы специи равномерно распределились. Поставьте закуску в холодильник примерно на 30 минут.
