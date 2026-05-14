Битая редиска – простая и очень вкусная закуска, которую можно приготовить всего за несколько минут. Благодаря легкому маринаду овощи становятся сочными, ароматными и с приятной пикантностью. Такая редиска прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как дополнение к ужину. Особенно актуален этот рецепт весной, когда хочется свежих и легких блюд.

Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера tetiana.shlikhtenko в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 1 пучок

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – небольшой пучок

соль – 1 ч. л.

смесь перцев – по вкусу

сахар – щепотка

масло – 2 ст. л.

уксус – 1 ст.л.

вода – 40 мл.

Способ приготовления:

1. Редиску хорошо помойте и обрежьте хвостики. Каждую редиску слегка прижмите широкой стороной ножа или легко отбейте кухонным молотком, чтобы овощи немного треснули.

2. Переложите редиску в банку или контейнер с крышкой.

3. Добавьте мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок.

4. Отдельно смешайте соль, смесь перцев, щепотку сахара, масло, уксус и воду. Влейте маринад к редису.

5. Плотно закройте банку и хорошо встряхните, чтобы специи равномерно распределились. Поставьте закуску в холодильник примерно на 30 минут.

