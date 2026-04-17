Весенние овощи – идеальная основа для быстрых и полезных закусок. Особенно популярной становится битая редиска – простое блюдо с ярким вкусом и хрустящей текстурой. Оно готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Благодаря маринаду овощи становятся сочными и ароматными.

Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 300–500 г

чеснок – 2-3 зубчика

зелень (укроп или петрушка) – 1 пучок

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус – 1-2 ст.

масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовить овощи: нарезать редьку брусочками или кружочками, а редиску при необходимости разрезать пополам.

2. Выложить овощи в пакет или накрыть пленкой и слегка отбить, чтобы они треснули, но не потеряли форму.

3. Переложить овощи в миску или банку, добавить измельченный чеснок и порубленную зелень.

4. Добавить соль, сахар, уксус и масло, тщательно перемешать или встряхнуть.

5. Оставить закуску настояться 10-15 минут, чтобы овощи пропитались маринадом.

