Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
327
Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

Весенние овощи – идеальная основа для быстрых и полезных закусок. Особенно популярной становится битая редиска – простое блюдо с ярким вкусом и хрустящей текстурой. Оно готовится буквально за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Благодаря маринаду овощи становятся сочными и ароматными.

Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • редис – 300–500 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • зелень (укроп или петрушка) – 1 пучок
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • уксус – 1-2 ст.
  • масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

1. Подготовить овощи: нарезать редьку брусочками или кружочками, а редиску при необходимости разрезать пополам.

2. Выложить овощи в пакет или накрыть пленкой и слегка отбить, чтобы они треснули, но не потеряли форму.

Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

3. Переложить овощи в миску или банку, добавить измельченный чеснок и порубленную зелень.

4. Добавить соль, сахар, уксус и масло, тщательно перемешать или встряхнуть.

Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

5. Оставить закуску настояться 10-15 минут, чтобы овощи пропитались маринадом.

Сочный битый редис с чесноком и зеленью: готовится за считанные минуты

Сейчас мы готовим

Все рецепты