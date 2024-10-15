Фаршированные перцы – лучшая альтернатива голубцам. К тому же готовится перец намного проще, чем голубцы и начинку можно готовить любую – рис, мясной фарш, овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с рисом и мясным фаршем.

Ингредиенты:

4-5 шт. перцев

1 лук

1 морковь

400 г. фарша

100 г. риса

соль, перец

Для заливки:

300 мл. томатного пюре

100мл. сметаны

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

500 мл. воды

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите рис в соотношении 1/2. Обжарьте лук с морковью 5-7 минут, посолите и поперчите.

2. Перцы выбираем +- одинакового размера, срезаем верхушку и вынимаем серединку.

3. Для начинки: в фарш добавляем зажарку, рис, соль, перец и перемешиваем. Фаршируем перцы.

4. Для заливки: смешайте все ингредиенты.

5. Переложите перцы в форму для запекания/кастрюлю и залейте заливкой. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 часа.

Подавайте со сметаной!

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