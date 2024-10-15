Сочный фаршированный перец: рецепт вкусного и сытного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт перца

Фаршированные перцы – лучшая альтернатива голубцам. К тому же готовится перец намного проще, чем голубцы и начинку можно готовить любую – рис, мясной фарш, овощи.

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Как вкусно приготовить перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с рисом и мясным фаршем.

Рецепт фаршированного перца

Ингредиенты:

  • 4-5 шт. перцев
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 400 г. фарша
  • 100 г. риса
  • соль, перец

Для заливки:

  • 300 мл. томатного пюре
  • 100мл. сметаны
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 500 мл. воды

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите рис в соотношении 1/2. Обжарьте лук с морковью 5-7 минут, посолите и поперчите.

Ингредиенты для начинки

2. Перцы выбираем +- одинакового размера, срезаем верхушку и вынимаем серединку.

Приготовление перца

3. Для начинки: в фарш добавляем зажарку, рис, соль, перец и перемешиваем. Фаршируем перцы.

4. Для заливки: смешайте все ингредиенты.

Ингредиенты для заливки

5. Переложите перцы в форму для запекания/кастрюлю и залейте заливкой. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 часа.

Сколько готовить перец

Подавайте со сметаной!

Готовый фаршированный перец

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