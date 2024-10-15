Сочный фаршированный перец: рецепт вкусного и сытного блюда на каждый день
Фаршированные перцы – лучшая альтернатива голубцам. К тому же готовится перец намного проще, чем голубцы и начинку можно готовить любую – рис, мясной фарш, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца с рисом и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 4-5 шт. перцев
- 1 лук
- 1 морковь
- 400 г. фарша
- 100 г. риса
- соль, перец
Для заливки:
- 300 мл. томатного пюре
- 100мл. сметаны
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 500 мл. воды
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите рис в соотношении 1/2. Обжарьте лук с морковью 5-7 минут, посолите и поперчите.
2. Перцы выбираем +- одинакового размера, срезаем верхушку и вынимаем серединку.
3. Для начинки: в фарш добавляем зажарку, рис, соль, перец и перемешиваем. Фаршируем перцы.
4. Для заливки: смешайте все ингредиенты.
5. Переложите перцы в форму для запекания/кастрюлю и залейте заливкой. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 часа.
Подавайте со сметаной!
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