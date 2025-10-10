Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
345
Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

Фаршированный перец – универсальное блюдо для обеда или ужина. Овощ очень вкусно наполнить начинкой из курицы и грибов. А для сочности добавьте помидоры.

Видео дня

Идея приготовления сочного фаршированного перца в духовке опубликована на странице фудблогера kristy cookery в Instagram.

Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

Ингредиенты:

  • 6-7 небольших красных болгарских перцев небольшого размера
  • 2-3 шт. куриного филе
  • грибы шампиньоны
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • сыр твердый
  • 2 помидорки
  • 1-2 зубчика чеснока
  • кубик сливочного масла
  • соль, перец
  • зелень

Способ приготовления:

Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

1. Перцы помыть, отрезать верх с хвостиком, чтобы получилась емкость, почистить внутри.

2. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть.

Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

3. Обжарить на сливочном масле.

4. Добавить порезанные грибы и куриное филе.

Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

5. Добавить чеснок, свежий помидор и перемешать, всыпать специи.

6. Перцы выложить на противень, нафаршировать.

Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

7. Зелень можно перемешать с начинкой или всыпать в конце.

Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке

8. Готовить при температуре 180 градусов 20 минут, тогда посыпать сверху тертым сыром и еще на 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты