Фаршированный перец – универсальное блюдо для обеда или ужина. Овощ очень вкусно наполнить начинкой из курицы и грибов. А для сочности добавьте помидоры.

Идея приготовления сочного фаршированного перца в духовке опубликована на странице фудблогера kristy cookery в Instagram.

Ингредиенты:

6-7 небольших красных болгарских перцев небольшого размера

2-3 шт. куриного филе

грибы шампиньоны

1 лук

1 морковь

сыр твердый

2 помидорки

1-2 зубчика чеснока

кубик сливочного масла

соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. Перцы помыть, отрезать верх с хвостиком, чтобы получилась емкость, почистить внутри.

2. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть.

3. Обжарить на сливочном масле.

4. Добавить порезанные грибы и куриное филе.

5. Добавить чеснок, свежий помидор и перемешать, всыпать специи.

6. Перцы выложить на противень, нафаршировать.

7. Зелень можно перемешать с начинкой или всыпать в конце.

8. Готовить при температуре 180 градусов 20 минут, тогда посыпать сверху тертым сыром и еще на 15-20 минут.

