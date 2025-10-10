Сочный фаршированный перец с курицей и грибами: делимся рецептом блюда в духовке
Фаршированный перец – универсальное блюдо для обеда или ужина. Овощ очень вкусно наполнить начинкой из курицы и грибов. А для сочности добавьте помидоры.
Идея приготовления сочного фаршированного перца в духовке опубликована на странице фудблогера kristy cookery в Instagram.
Ингредиенты:
- 6-7 небольших красных болгарских перцев небольшого размера
- 2-3 шт. куриного филе
- грибы шампиньоны
- 1 лук
- 1 морковь
- сыр твердый
- 2 помидорки
- 1-2 зубчика чеснока
- кубик сливочного масла
- соль, перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Перцы помыть, отрезать верх с хвостиком, чтобы получилась емкость, почистить внутри.
2. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть.
3. Обжарить на сливочном масле.
4. Добавить порезанные грибы и куриное филе.
5. Добавить чеснок, свежий помидор и перемешать, всыпать специи.
6. Перцы выложить на противень, нафаршировать.
7. Зелень можно перемешать с начинкой или всыпать в конце.
8. Готовить при температуре 180 градусов 20 минут, тогда посыпать сверху тертым сыром и еще на 15-20 минут.
