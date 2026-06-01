Когда хочется приготовить сытный обед без сложных ингредиентов, стоит обратить внимание на картофель с куриным филе под сыром. Блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию мяса, овощей и сырной корочки. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не потребует много времени. Такой рецепт отлично подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления вкусной куриной запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

картофель – 1 кг.

морковь – 2 шт.

твердый сыр – 120 г

сливочный сыр – 150 г

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

специи для курицы или любимые приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, обсушите и слегка отбейте. Посолите, приправьте специями и равномерно смажьте каждый кусочек сливочным сыром.

2. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Морковь натрите на крупной терке. Твердый сыр также натрите отдельно.

3. В форму для запекания выложите подготовленное филе. Сверху равномерно распределите картофель, слегка посолите его и добавьте морковь. По желанию можно добавить немного измельченного чеснока для более насыщенного аромата.

4. Посыпьте все натертым сыром, накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

5. После этого снимите фольгу и продолжайте запекать еще 10-15 минут, пока сыр не станет золотистым и румяным.

6. Готовый картофель с куриным филе под сыром подавайте горячим. Блюдо не требует сложных дополнений и прекрасно сочетается со свежими овощами или легким салатом. Именно поэтому этот рецепт часто называют одним из самых удачных вариантов домашнего обеда для всей семьи.

