Сочный куриный шашлык: очень легко приготовить в духовке

Куриный шашлык можно приготовить дома без мангала и угля. Для этого понадобятся обычные продукты, деревянные шпажки и духовка. Мясо получается мягким и сочным, а овощи придают ему вкус и аромат. Такой шашлык хорошо подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола.

Идея приготовления сочного шашлыка в духовке опубликована на странице cooking suzeva в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

сладкий перец – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

помидоры черри – 10 шт.

растительное масло: 1-2 ст.л.

соевый соус или соус терияки – по вкусу

специи – по вкусу

деревянные шпажки – несколько штук

Способ приготовления:

1. Сначала промокните куриное филе бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками примерно одинакового размера. Так мясо равномерно прожарится и не пересохнет.

2. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте крупными кусочками. Красный лук также нарежьте достаточно крупно. Помидоры черри оставьте целыми.

3. Переложите курицу и овощи в глубокую миску. Добавьте растительное масло, соевый соус или терияки и специи. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл все кусочки. По возможности оставьте мясо на 20–30 минут, чтобы оно лучше пропиталось ароматами.

4. Деревянные шпажки предварительно замочите в воде. Затем нанизывайте на них курицу, перец, лук и помидоры черри, чередуя мясо с овощами.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите шпажки на противень так, чтобы они не лежали непосредственно в большом количестве сока. Удобно разместить их над формой или на решетке, подставив снизу противень для сбора сока.

6. Запекайте шашлык примерно 20-30 минут, в зависимости от размера кусочков. В процессе можно один раз перевернуть шпажки, чтобы курица равномерно подрумянилась со всех сторон.

7. Готовый куриный шашлык подавайте горячим. Благодаря овощам и простому маринаду мясо получается ароматным, а само блюдо напоминает домашний вариант любимого шашлыка даже без мангала.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: