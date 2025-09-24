Сочный куриный шашлык в духовке на обед: просто тает во рту
Шашлык не обязательно готовить только на мангале – в духовке он получается не менее ароматным и нежным. Правильно подобранные специи, яркий болгарский перец и простой соус делают блюдо сочным и очень вкусным. При этом готовить такой шашлык удобно даже в будни: достаточно замариновать курицу и отправить в духовку. Блюдо получается эффектным на вид и точно понравится всей семье.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- болгарский перец – 1 большой
- специи: приправа к курице, копченая паприка, сухой чеснок – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- 1 ст.л. соуса сладкого чили
- 1 ст.л. майонеза
- 1/2 ст.л. меда
- свежая петрушка для украшения
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте ровными кусочками и переложите в миску.
2. Добавьте специи, соль, перец и сок половины апельсина, после чего хорошо перемешайте.
3. Оставьте мясо мариноваться примерно на час.
4. Пока курица пропитывается специями, подготовьте болгарский перец – очистите и нарежьте его на крупные куски. Далее возьмите деревянные шпажки и начните нанизывать мясо с перцем поочередно, формируя яркие шашлычки.
5. Отдельно приготовьте соус: смешайте соус сладкого чили, майонез и мед. Каждый шашлык смажьте этой смесью, выложите на противень с пергаментом и еще раз пройдитесь соусом сверху.
6. Выпекайте в духовке, разогретой до 160 °C, 20-25 минут, пока шашлык не станет золотистым и сочным. Перед подачей украсьте измельченной петрушкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: