Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

Квашеная капуста всегда выручает в моменты, когда нужно подать что-нибудь к мясу, рыбе или каше. Гараздо вкуснее будет приготовить таким образом не просто один овощ, а полноценный салат. Добавьте яркую красную свеклу, а также сладкую и сочную морковь.

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Идея приготовления квашеного салата из капусты в банке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Блюдо на любой случай будет готово к употреблению уже через 5 дней.

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

Ингредиенты:

  • капуста – кочан
  • морковь – 2 шт.
  • свекла – 1-2 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • перец горошком
  • лавровые листья

Ингредиенты для рассола:

  • вода – 1,5 л.
  • сахар – 130 г
  • уксус – 100 мл.
  • соль – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

1. Овощи нарезать удобным для вас способом и выложить в банку.

2. Для рассола все смешать.

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

3. Довести до кипения.

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

4. Дать остыть.

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

5. Залить им капусту.

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

6. Поставить в темное место на 5 дней, затем в холодильник.

Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней

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