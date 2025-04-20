Сочный квашеный салат из капусты: можно есть уже через 5 дней
Квашеная капуста всегда выручает в моменты, когда нужно подать что-нибудь к мясу, рыбе или каше. Гараздо вкуснее будет приготовить таким образом не просто один овощ, а полноценный салат. Добавьте яркую красную свеклу, а также сладкую и сочную морковь.
Идея приготовления квашеного салата из капусты в банке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Блюдо на любой случай будет готово к употреблению уже через 5 дней.
Ингредиенты:
- капуста – кочан
- морковь – 2 шт.
- свекла – 1-2 шт.
- чеснок – 1 головка
- перец горошком
- лавровые листья
Ингредиенты для рассола:
- вода – 1,5 л.
- сахар – 130 г
- уксус – 100 мл.
- соль – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Овощи нарезать удобным для вас способом и выложить в банку.
2. Для рассола все смешать.
3. Довести до кипения.
4. Дать остыть.
5. Залить им капусту.
6. Поставить в темное место на 5 дней, затем в холодильник.
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