Квашеная капуста всегда выручает в моменты, когда нужно подать что-нибудь к мясу, рыбе или каше. Гараздо вкуснее будет приготовить таким образом не просто один овощ, а полноценный салат. Добавьте яркую красную свеклу, а также сладкую и сочную морковь.

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Идея приготовления квашеного салата из капусты в банке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Блюдо на любой случай будет готово к употреблению уже через 5 дней.

Ингредиенты:

капуста – кочан

морковь – 2 шт.

свекла – 1-2 шт.

чеснок – 1 головка

перец горошком

лавровые листья

Ингредиенты для рассола:

вода – 1,5 л.

сахар – 130 г

уксус – 100 мл.

соль – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Овощи нарезать удобным для вас способом и выложить в банку.

2. Для рассола все смешать.

3. Довести до кипения.

4. Дать остыть.

5. Залить им капусту.

6. Поставить в темное место на 5 дней, затем в холодильник.

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