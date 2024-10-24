Блюда из лаваша простые и очень сытные. Вы можете завернуть любую начинку и наслаждаться любимыми вкусами. Самый популярный вариант – сочетание мяса, овощей и сыра.

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Идея приготовления сытного лаваша с мясной начинкой опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

лаваш – 350 г

сыр твердый – 300 г

фарш из куриного филе – 400 г

лук – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт.

кукуруза консервированная – 100 г

паста томатная – 2-3 ст.л.

паприка, соль, любимые специи

Способ приготовления:

1. Фарш обжарить до готовности.

2. Добавить измельченный лук, перец, томатную пасту и кукурузу.

3. Добавить паприку и соль, тщательно перемешать.

4. На лаваш выложить начинку и сыр, завернуть в трубочку.

5. Выложить на форму для запекания.

6. Томатную пасту развести с водой, залить трубочки.

7. Посыпать тертым сыром.

8. Отправить в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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