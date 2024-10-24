Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут
Блюда из лаваша простые и очень сытные. Вы можете завернуть любую начинку и наслаждаться любимыми вкусами. Самый популярный вариант – сочетание мяса, овощей и сыра.
Идея приготовления сытного лаваша с мясной начинкой опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- лаваш – 350 г
- сыр твердый – 300 г
- фарш из куриного филе – 400 г
- лук – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 100 г
- паста томатная – 2-3 ст.л.
- паприка, соль, любимые специи
Способ приготовления:
1. Фарш обжарить до готовности.
2. Добавить измельченный лук, перец, томатную пасту и кукурузу.
3. Добавить паприку и соль, тщательно перемешать.
4. На лаваш выложить начинку и сыр, завернуть в трубочку.
5. Выложить на форму для запекания.
6. Томатную пасту развести с водой, залить трубочки.
7. Посыпать тертым сыром.
8. Отправить в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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