Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

Блюда из лаваша простые и очень сытные. Вы можете завернуть любую начинку и наслаждаться любимыми вкусами. Самый популярный вариант – сочетание мяса, овощей и сыра.

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Идея приготовления сытного лаваша с мясной начинкой опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

Ингредиенты:

  • лаваш – 350 г
  • сыр твердый – 300 г
  • фарш из куриного филе – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • кукуруза консервированная – 100 г
  • паста томатная – 2-3 ст.л.
  • паприка, соль, любимые специи

Способ приготовления:

Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

1. Фарш обжарить до готовности.

2. Добавить измельченный лук, перец, томатную пасту и кукурузу.

Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

3. Добавить паприку и соль, тщательно перемешать.

4. На лаваш выложить начинку и сыр, завернуть в трубочку.

Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

5. Выложить на форму для запекания.

6. Томатную пасту развести с водой, залить трубочки.

Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

7. Посыпать тертым сыром.

8. Отправить в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Сочный лаваш с мясом и сыром: готовится максимум 20 минут

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