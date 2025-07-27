Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
711
Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

Запеченный мясной рулет – украшение вашего праздничного стола. Такое блюдо запекается в духовке, но сухим оно точно не будет. Сочности придаст нежный крем-сыр, а также бекон. Это не только вкусно, но и очень привлекательно.

Идея приготовления сочного мясного рулета опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

Ингредиенты:

  • крем-сыр – 1 шт.
  • бекон – 10 шт.
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 крупный (обжариваем до золотистости и добавляем 1-2 ст.л сахара)
  • соль, перец по вкусу
  • специи: сухой чеснок, копченая паприка

Способ приготовления:

Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

1. К фаршу добавить соль, перец, специи.

2. Хорошо перемешать.

Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

3. На дощечку, застеленную фольгой, выложить сначала бекон, затем выложить фарш.

Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

4. Разровнять, смазать крем-сыром.

Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

5. В центр выложить карамелизированный лук.

Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда

6. Завернуть в рулет и отправить запекаться на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

7. Разрезать фольгу, чтобы бекон подзолотился.

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