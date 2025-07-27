Сочный мясной рулет на каждый день и для праздничного стола: делимся рецептом изысканного блюда
Запеченный мясной рулет – украшение вашего праздничного стола. Такое блюдо запекается в духовке, но сухим оно точно не будет. Сочности придаст нежный крем-сыр, а также бекон. Это не только вкусно, но и очень привлекательно.
Идея приготовления сочного мясного рулета опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр – 1 шт.
- бекон – 10 шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 крупный (обжариваем до золотистости и добавляем 1-2 ст.л сахара)
- соль, перец по вкусу
- специи: сухой чеснок, копченая паприка
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, перец, специи.
2. Хорошо перемешать.
3. На дощечку, застеленную фольгой, выложить сначала бекон, затем выложить фарш.
4. Разровнять, смазать крем-сыром.
5. В центр выложить карамелизированный лук.
6. Завернуть в рулет и отправить запекаться на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
7. Разрезать фольгу, чтобы бекон подзолотился.
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