Сочный мясной рулет на праздники: как приготовить вкусную закуску
Мясной рулет– очень вкусная домашняя закуска на праздники. Используйте фарш, а также смажьте соусом. После запекания можно просто нарезать на кусочки и выложить красиво на тарелку.
Идея приготовления мясного рулета к праздничному столу опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 10-12 полосок бекона
- 400-500 г фарша (я использовала куриный)
- соль, перец, специи к фаршу
- 100 г твердого сыра
- 75 г шпината
- половина одного сладкого перца
Ингредиенты для соуса:
- 1-2 ст.л. сметаны
- 1 ч.л. горчицы
- 1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, перец и хорошо перемешать.
2. Для соуса соединить все ингредиенты.
3. Шпинат припустить на слабом огне 2-3 минуты, пока он не уменьшится в объеме, а сладкий перец нарезать полосками и быстро обжарить до мягкости.
4. На пергамент выложить один на один полоски бекона.
5. Сверху добавить фарш и равномерно его распределить.
6. Смазать соусом, посыпать сыром.
7. Выложить шпинат, перец и закрутить в рулет.
8. Переложить его в форму и отправить в духовку.
9. Выпекать 180 градусов 30-45 минут.
10. Периодически полить рулет образовавшимся соком.
11. В конце на несколько минут можно включить гриль, чтобы бекон подрумянился.
