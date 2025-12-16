Мясной рулет– очень вкусная домашняя закуска на праздники. Используйте фарш, а также смажьте соусом. После запекания можно просто нарезать на кусочки и выложить красиво на тарелку.

Идея приготовления мясного рулета к праздничному столу опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

10-12 полосок бекона

400-500 г фарша (я использовала куриный)

соль, перец, специи к фаршу

100 г твердого сыра

75 г шпината

половина одного сладкого перца

Ингредиенты для соуса:

1-2 ст.л. сметаны

1 ч.л. горчицы

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль, перец и хорошо перемешать.

2. Для соуса соединить все ингредиенты.

3. Шпинат припустить на слабом огне 2-3 минуты, пока он не уменьшится в объеме, а сладкий перец нарезать полосками и быстро обжарить до мягкости.

4. На пергамент выложить один на один полоски бекона.

5. Сверху добавить фарш и равномерно его распределить.

6. Смазать соусом, посыпать сыром.

7. Выложить шпинат, перец и закрутить в рулет.

8. Переложить его в форму и отправить в духовку.

9. Выпекать 180 градусов 30-45 минут.

10. Периодически полить рулет образовавшимся соком.

11. В конце на несколько минут можно включить гриль, чтобы бекон подрумянился.

