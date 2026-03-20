Мясные закуска – неотъемлемая часть пасхального стола. Отличной идеей будет сделать сочный рулет из куриного филе. Для начинки используйте чернослив и орехи – получится очень вкусно и изысканно.

Идея приготовления сочного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

филе курицы – 2 шт.

чернослив, курага - по 70 г

сыр твердый – 100-150 г

грецкие орехи – 50 г

Ингредиенты для смазывания:

майонез – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе курицы разрезать.

2. Накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.

3. Посолить, поперчить.

4. Смазываем смешанным майонезом со сметаной, горчицей, чесноком.

5. Выложить поверх предварительно замоченные в кипятке чернослив и курагу.

6. Посыпать измельченными орехами и потертым на мелкую терку сыром.

7. Аккуратно завернуть в рулет, при необходимости скрепить деревянными шпажками.

8. Завернуть в пергамент и в фольгу.

9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

10. Развернуть и дать подпечься до зарумянивания еще несколько минут.

11. Дать остыть и можно нарезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: