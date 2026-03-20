Сочный мясной рулет с черносливом и орехами: можно приготовить на Пасху
Мясные закуска – неотъемлемая часть пасхального стола. Отличной идеей будет сделать сочный рулет из куриного филе. Для начинки используйте чернослив и орехи – получится очень вкусно и изысканно.
Идея приготовления сочного мясного рулета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт.
- чернослив, курага - по 70 г
- сыр твердый – 100-150 г
- грецкие орехи – 50 г
Ингредиенты для смазывания:
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе курицы разрезать.
2. Накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.
3. Посолить, поперчить.
4. Смазываем смешанным майонезом со сметаной, горчицей, чесноком.
5. Выложить поверх предварительно замоченные в кипятке чернослив и курагу.
6. Посыпать измельченными орехами и потертым на мелкую терку сыром.
7. Аккуратно завернуть в рулет, при необходимости скрепить деревянными шпажками.
8. Завернуть в пергамент и в фольгу.
9. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.
10. Развернуть и дать подпечься до зарумянивания еще несколько минут.
11. Дать остыть и можно нарезать.
