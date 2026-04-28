Сочный шашлык без сложных маринадов: добавьте несколько простых ингредиентов
Сочный шашлык не обязательно требует сложных маринадов и большого количества ингредиентов. Достаточно нескольких простых продуктов, чтобы подчеркнуть вкус мяса и сделать его нежным. Такой вариант особенно удобен для быстрой подготовки к пикнику. Основу вкуса формируют специи, лук и правильный баланс ингредиентов. В результате мясо получается ароматным и хорошо прожаренным.
Идея приготовления сочного шашлыка без сложных маринадов опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) – 2 кг.
- лук – 3 крупные
- соль – 1-1,5 ст. л.
- масло – 50 мл.
- горчица – 2 ст. л.
- паприка копченая – 1/2 ст.л.
- черный перец – 1/2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Промойте мясо, обсушите и нарежьте крупными кусками одинакового размера. Переложите в глубокую миску.
2. Добавьте к свинине масло, горчицу, черный перец и мед. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусок.
3. Очистите лук, нарежьте полукольцами и слегка разомните с частью соли, чтобы он пустил сок. Именно лук придает мясу сочности.
4. Добавьте лук к мясу, всыпьте паприку и оставшуюся часть соли. Хорошо перемешайте руками, немного вдавливая маринад в куски.
5. Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 4 часа. По возможности оставьте на дольше — так мясо станет еще более нежным.
6. Насадите куски на шампуры и жарьте на углях, периодически переворачивая, до румяной корочки и полной готовности внутри.
