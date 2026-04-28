Сочный шашлык не обязательно требует сложных маринадов и большого количества ингредиентов. Достаточно нескольких простых продуктов, чтобы подчеркнуть вкус мяса и сделать его нежным. Такой вариант особенно удобен для быстрой подготовки к пикнику. Основу вкуса формируют специи, лук и правильный баланс ингредиентов. В результате мясо получается ароматным и хорошо прожаренным.

Идея приготовления сочного шашлыка без сложных маринадов опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 2 кг.

лук – 3 крупные

соль – 1-1,5 ст. л.

масло – 50 мл.

горчица – 2 ст. л.

паприка копченая – 1/2 ст.л.

черный перец – 1/2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Промойте мясо, обсушите и нарежьте крупными кусками одинакового размера. Переложите в глубокую миску.

2. Добавьте к свинине масло, горчицу, черный перец и мед. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусок.

3. Очистите лук, нарежьте полукольцами и слегка разомните с частью соли, чтобы он пустил сок. Именно лук придает мясу сочности.

4. Добавьте лук к мясу, всыпьте паприку и оставшуюся часть соли. Хорошо перемешайте руками, немного вдавливая маринад в куски.

5. Накройте миску и оставьте мариноваться минимум на 4 часа. По возможности оставьте на дольше — так мясо станет еще более нежным.

6. Насадите куски на шампуры и жарьте на углях, периодически переворачивая, до румяной корочки и полной готовности внутри.

