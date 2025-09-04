Шашлык из свинины – это классика, которую трудно представить без отдыха на природе. Сочное мясо с ароматом специй и легким дымком всегда собирает друзей за одним столом. Правильно подобранный маринад делает блюдо мягким и насыщенным на вкус. Приготовить шашлык просто, главное придерживаться проверенных шагов.

Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с минералкой опубликована на странице o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты (на 1 кг свиного ошейка):

свиной ошеек – 1 кг.

лук – 500 г

помидоры – 300 г

чеснок – 1 зубчик (крупный)

соль – 50 г

сахар – 25 г

молотый черный перец – ½ ч.л.

паприка – 1 ч.л.

молотый кориандр – 1 ч.л.

газированная вода – 0,5 стакана

Способ приготовления:

1. Мясо очистите от пленок и лишнего жира. Нарежьте кусочками среднего размера (примерно по 40-50 г каждый), чтобы они равномерно прожаривались.

2. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Посыпьте его солью и сахаром, слегка помните руками, чтобы он пустил сок.

3. В большую миску сложите мясо, лук, измельченные помидоры и чеснок. Добавьте специи: перец, паприку и кориандр. Все тщательно перемешайте, при этом помните помидоры, чтобы они также дали сок.

4. Влейте газированную воду, еще раз хорошо перемешайте и накройте сверху тарелкой так, чтобы мясо было полностью погружено в маринад.

5. Маринуйте шашлык не менее 3 часов. Для наилучшего результата оставьте мясо в холодильнике на ночь.

6. Перед жаркой нанизывайте кусочки мяса на шампуры, чередуя с луком или овощами по желанию.

7. Жарьте шашлык на горячих углях, периодически переворачивая, пока он не станет золотистым и сочным внутри.

