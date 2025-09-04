Сочный шашлык в маринаде с минералкой: какое мясо лучше выбрать
Шашлык из свинины – это классика, которую трудно представить без отдыха на природе. Сочное мясо с ароматом специй и легким дымком всегда собирает друзей за одним столом. Правильно подобранный маринад делает блюдо мягким и насыщенным на вкус. Приготовить шашлык просто, главное придерживаться проверенных шагов.
Идея приготовления сочного шашлыка в маринаде с минералкой опубликована на странице o gorodnik в Instagram.
Ингредиенты (на 1 кг свиного ошейка):
- свиной ошеек – 1 кг.
- лук – 500 г
- помидоры – 300 г
- чеснок – 1 зубчик (крупный)
- соль – 50 г
- сахар – 25 г
- молотый черный перец – ½ ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- молотый кориандр – 1 ч.л.
- газированная вода – 0,5 стакана
Способ приготовления:
1. Мясо очистите от пленок и лишнего жира. Нарежьте кусочками среднего размера (примерно по 40-50 г каждый), чтобы они равномерно прожаривались.
2. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Посыпьте его солью и сахаром, слегка помните руками, чтобы он пустил сок.
3. В большую миску сложите мясо, лук, измельченные помидоры и чеснок. Добавьте специи: перец, паприку и кориандр. Все тщательно перемешайте, при этом помните помидоры, чтобы они также дали сок.
4. Влейте газированную воду, еще раз хорошо перемешайте и накройте сверху тарелкой так, чтобы мясо было полностью погружено в маринад.
5. Маринуйте шашлык не менее 3 часов. Для наилучшего результата оставьте мясо в холодильнике на ночь.
6. Перед жаркой нанизывайте кусочки мяса на шампуры, чередуя с луком или овощами по желанию.
7. Жарьте шашлык на горячих углях, периодически переворачивая, пока он не станет золотистым и сочным внутри.
