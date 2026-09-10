Сочный шашлык в томатном соусе: мясо просто тает во рту

Шашлык получится особенно сочным, если перед жаркой хорошо замариновать мясо. Для этого не нужно готовить сложный маринад: достаточно лука, специй, масла и томатного сока. Свиная шейка после такого маринования хорошо пропитается ароматами и останется мягкой после приготовления на мангале.

Идея приготовления сочного шашлыка в томатном соке опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

свиная шейка – 1,5 кг.

лук – 500 г

соль – 1,5 ч.л.

приправа для шашлыка – 2 ч.л.

оливковое или обычное масло – 3-4 ст.л.

томатный сок – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Свиную шею нужно промыть, обсушить и нарезать кусочками, удобными для нанизывания на шампуры.

2. Лук очистить и нарезать полукольцами. Переложить его в большую миску, добавить соль и хорошо размять руками. Это нужно сделать, чтобы лук пустил сок и лучше отдал свой аромат маринаду.

3. К луку добавить кусочки свинины, приправу для шашлыка и растительное масло. Затем влить томатный сок и тщательно перемешать всё руками или ложкой, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.

4. Накрыть миску и оставить свинину мариноваться не менее чем на 2 часа. Если есть время, мясо можно оставить на более длительный срок, чтобы оно лучше пропиталось маринадом.

5. После маринования кусочки свинины нужно нанизать на шампуры. Мангал должен быть хорошо разогрет, а угли должны давать равномерное тепло.

6. Жарить шашлык нужно примерно 15-20 минут, периодически переворачивая шампуры, чтобы мясо равномерно подрумянилось и полностью приготовилось.

7. Готовый шашлык получается мягким, сочным и ароматным. Томатный сок придает мясу приятный вкус, а лук и специи делают маринад более насыщенным. Подавать шашлык лучше всего горячим, дополняя свежими овощами, зеленью или любимым соусом.

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