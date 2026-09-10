Сочный шашлык в томатном соусе: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
294
Как приготовить сочный шашлык
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Шашлык получится особенно сочным, если перед жаркой хорошо замариновать мясо. Для этого не нужно готовить сложный маринад: достаточно лука, специй, масла и томатного сока. Свиная шейка после такого маринования хорошо пропитается ароматами и останется мягкой после приготовления на мангале.

Идея приготовления сочного шашлыка в томатном соке опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Как приготовить сочный шашлык в томатном соке

Ингредиенты:

  • свиная шейка – 1,5 кг.
  • лук – 500 г
  • соль – 1,5 ч.л.
  • приправа для шашлыка – 2 ч.л.
  • оливковое или обычное масло – 3-4 ст.л.
  • томатный сок – 500 мл.

Способ приготовления:

Мясо для приготовления

1. Свиную шею нужно промыть, обсушить и нарезать кусочками, удобными для нанизывания на шампуры.

2. Лук очистить и нарезать полукольцами. Переложить его в большую миску, добавить соль и хорошо размять руками. Это нужно сделать, чтобы лук пустил сок и лучше отдал свой аромат маринаду.

Добавляем специи

3. К луку добавить кусочки свинины, приправу для шашлыка и растительное масло. Затем влить томатный сок и тщательно перемешать всё руками или ложкой, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.

4. Накрыть миску и оставить свинину мариноваться не менее чем на 2 часа. Если есть время, мясо можно оставить на более длительный срок, чтобы оно лучше пропиталось маринадом.

Добавляем сок

5. После маринования кусочки свинины нужно нанизать на шампуры. Мангал должен быть хорошо разогрет, а угли должны давать равномерное тепло.

Нанизываем мясо

6. Жарить шашлык нужно примерно 15-20 минут, периодически переворачивая шампуры, чтобы мясо равномерно подрумянилось и полностью приготовилось.

7. Готовый шашлык получается мягким, сочным и ароматным. Томатный сок придает мясу приятный вкус, а лук и специи делают маринад более насыщенным. Подавать шашлык лучше всего горячим, дополняя свежими овощами, зеленью или любимым соусом.

Готовый шашлык

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